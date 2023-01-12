Хоккеисты «Динамо» одержали победу в Самаре

13 и 14 января ЦСК ВВС и «Динамо-Алтай» проведут ещё два матча в Самаре

12 января 2023, 10:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК «Динамо-Алтай» удался волевой реванш в Самаре. Вторая игра четырёхматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против ЦСК ВВС состоялась 11 января поздним вечером по алтайскому времени и завершилась победой барнаульских хоккеистов в серии буллитов со счётом 4:3.

По ходу встречи команда Артемия Лакизы уступала – 2:3, но на последней минуте основного времени точный бросок Константина Сафонова перевёл игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка не выявила сильнейшего и командам пришлось определять победителя в серии буллитов. Здесь решающую шайбу в ворота «лётчиков» забросил Гафар Сатаров. В итоге волевая победа барнаульцев – 4:3.

Напомним, в первой игре в Самаре 10 января «Динамо-Алтай» уступил с результатом 1:5. Несмотря на успех в повторной встрече, барнаульцы остались на пятом месте турнирной таблицы.

13 и 14 января ЦСК ВВС и «Динамо-Алтай» проведут ещё два матча в Самаре.