Игра на понижение. Почему школе по хоккею "Алтай" урезали бюджет и чего ждать детям

Из-за "золотого" льда дети вынуждены тренироваться ранним утром и платить даже за раздевалки

27 января 2023, 07:30, Вячеслав Кондаков

Фото: СШОР "Алтай"

Министерство спорта Алтайского края урезало в 2023 году финансирование хоккейной школы "Алтай" на три миллиона рублей. В результате руководство учреждения не может покрыть расходы на аренду льда в "Карандин-Арене" и "Титов-Арене", которые к тому же значительно выросли с начала этого года. Экономя деньги, в школе "Алтай" вынуждены или вообще отменять занятия, или проводить их в 7-8 часов утра. Почему так произошло – разбирался amic.ru.

Тренировки ранним утром

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею "Алтай" – одна из крупнейших за Уралом. В ней занимаются около 500 детей в тринадцати возрастных группах. Льда для занятий и раньше едва хватало. А сейчас проводить тренировки стало ещё проблематичнее: в начале 2023 года собственник двух ледовых дворцов в Барнауле ("Карандин-Арены" и "Титов-Арены", – прим. ред.) Михаил Дроздов повысил тариф на аренду льда на 20-25%. В итоге стоимость одного часа занятий в вечернее время увеличилась с 11 тысяч рублей до 15 тысяч. Чтобы сэкономить, школа "Алтай" начала сокращать количество уроков или переносить на раннее утро, когда лёд стоит дешевле, рассказал amic.ru Марат – отец одного из воспитанников школы "Алтай".

"Мы – родители – недовольны ситуацией. Утром час занятий для нас стоит 12 тысяч рублей. Руководство школы пытается сэкономить, поэтому дети тренируются даже в 7-8 часов утра. Из-за нехватки денег часть занятий отменяют. Если раньше команда моего сына тренировалась пять раз в неделю, то сейчас четыре-три", – рассказал Марат.

Кроме того, по словам мужчины, с этого года руководство "Карандин-Арены" ввело для команд обязательную плату за аренду раздевалок, которые до этого были бесплатными. Теперь, чтобы оставить ботинки или вещи в кабинке, родителям приходится "скидываться" дополнительно по несколько сотен рублей в месяц.

"Скоро дойдёт до того, что с детей будут брать плату за пользование туалетом, как на ж/д вокзале. Понятно, что сейчас в стране сложная экономическая ситуация и дорожает всё, но от этого не должны страдать дети, которые хотят заниматься спортом. К сожалению, практически весь лёд в Барнауле находится в частных руках, но Министерство спорта должно хоть как-то вклиниться в ситуацию и помочь детям. Если раньше они выходили на лёд вечером, то сейчас это время занято взрослыми, которые готовы платить высокую аренду", – добавил Марат.

Было 65 млн, а стало 62 млн рублей

По данным amic.ru, расходы на содержание ледовых арен в Барнауле выросли ещё в прошлом году. Подорожала "коммуналка", а также спецтехника, необходимая для обслуживания спортивных объектов. Ещё в декабре 2021 года предприниматель Михаил Дроздов в интервью amic.ru отмечал, что обслуживать "Карандин-Арену" очень дорого. А рубцовский дворец "Гимаев-Арена" и вовсе приносит одни убытки, говорил бизнесмен. Михаил Дроздов даже выставил "Карандин-Арену" на продажу, но желающих приобрести объект пока не нашлось.

Сейчас, чтобы экономить на аренде льда, руководство школы "Алтай" проводит занятие на одной площадке сразу для двух команд. Руководитель учреждения Павел Суханов подтверждает: проблема с нехваткой денег на оплату аренды льда есть. По его словам, дело в том, что изначально бюджет школы на 2023 год составлял 65 миллионов, но потом его сократили примерно на три миллиона. Почему так произошло, Павел Суханов не в курсе. Однако, утверждает руководитель, ситуация не такая безвыходная, как описывают родители учеников.

"Действительно, Михаил Дроздов взвинтил цены, но на количестве тренировок детей это никак не отразилось. У всех возрастных групп мы сумели сохранить количество часов. А у старших ребят, выступающих в Юниорской хоккейной лиге, занятий даже стало больше. Мы просто часть тренировок перенесли на площадку школы имени Алексея Черепанова, которая находится на балансе города. Благодаря этому мы смогли сэкономить небольшую сумму, которую направили на оплату льда в "Карандин-Арене" и "Титов-Арене", – пояснил amic.ru Павел Суханов.

Директор школы "Алтай" не видит "ничего страшного" в том, что детям иногда приходится приезжать на занятия к 7 утра. По его словам, некоторым родителям это даже удобнее: после тренировки они успевают отвести ребёнка в школу или детский сад, а потом отправиться на работу.

Впрочем, говорит Павел Суханов, это не значит, что ситуацию с недофинансированием СШОР "Алтай" не нужно решать на уровне руководства края. Бюджет школы практически не меняется уже много лет, а за это время подорожал не только лёд, но и значительно выросли расходы на экипировку.

"Детей даже на соревнования сложно отправить. Мало того, что цены на билеты заметно выросли, но нам теперь нужно думать над тем, как накормить ребят. Если ещё несколько лет назад на одного ребёнка в сутки выходило 1500 рублей, то сегодня 2500 рублей", – рассказал Суханов.

Проблема может решиться в феврале

В Министерстве спорта края amic.ru проблему с финансированием школы "Алтай" подтвердили. Глава ведомства Максим Рябцев пояснил, что бюджет спортучреждения каждый год увеличивался на несколько миллионов рублей. В этом году он официально составил 62,2 миллиона. Однако почему сумма снизилась с 65 млн, чиновник не ответил.

Максим Рябцев сообщил, что проблема с расходами на аренду льда для школы "Алтай" решается на уровне правительства края. Ведомство уже подало заявку в Министерство финансов Алтайского края на выделение из бюджета дополнительных денег, которые пойдут на закупку хоккейной экипировки, инвентаря, а также на компенсацию дополнительных затрат на аренду льда.