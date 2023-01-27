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Игра на понижение. Почему школе по хоккею "Алтай" урезали бюджет и чего ждать детям

Из-за "золотого" льда дети вынуждены тренироваться ранним утром и платить даже за раздевалки

27 января 2023, 07:30, Вячеслав Кондаков

Фото: СШОР "Алтай"
Фото: СШОР "Алтай"

Министерство спорта Алтайского края урезало в 2023 году финансирование хоккейной школы "Алтай" на три миллиона рублей. В результате руководство учреждения не может покрыть расходы на аренду льда в "Карандин-Арене" и "Титов-Арене", которые к тому же значительно выросли с начала этого года. Экономя деньги, в школе "Алтай" вынуждены или вообще отменять занятия, или проводить их в 7-8 часов утра. Почему так произошло – разбирался amic.ru.

Тренировки ранним утром

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею "Алтай" – одна из крупнейших за Уралом. В ней занимаются около 500 детей в тринадцати возрастных группах. Льда для занятий и раньше едва хватало. А сейчас проводить тренировки стало ещё проблематичнее: в начале 2023 года собственник двух ледовых дворцов в Барнауле ("Карандин-Арены" и "Титов-Арены", прим. ред.) Михаил Дроздов повысил тариф на аренду льда на 20-25%. В итоге стоимость одного часа занятий в вечернее время увеличилась с 11 тысяч рублей до 15 тысяч. Чтобы сэкономить, школа "Алтай" начала сокращать количество уроков или переносить на раннее утро, когда лёд стоит дешевле, рассказал amic.ru Марат – отец одного из воспитанников школы "Алтай".

"Мы – родители – недовольны ситуацией. Утром час занятий для нас стоит 12 тысяч рублей. Руководство школы пытается сэкономить, поэтому дети тренируются даже в 7-8 часов утра. Из-за нехватки денег часть занятий отменяют. Если раньше команда моего сына тренировалась пять раз в неделю, то сейчас четыре-три", – рассказал Марат.

Кроме того, по словам мужчины, с этого года руководство "Карандин-Арены" ввело для команд обязательную плату за аренду раздевалок, которые до этого были бесплатными. Теперь, чтобы оставить ботинки или вещи в кабинке, родителям приходится "скидываться" дополнительно по несколько сотен рублей в месяц.

"Скоро дойдёт до того, что с детей будут брать плату за пользование туалетом, как на ж/д вокзале. Понятно, что сейчас в стране сложная экономическая ситуация и дорожает всё, но от этого не должны страдать дети, которые хотят заниматься спортом. К сожалению, практически весь лёд в Барнауле находится в частных руках, но Министерство спорта должно хоть как-то вклиниться в ситуацию и помочь детям. Если раньше они выходили на лёд вечером, то сейчас это время занято взрослыми, которые готовы платить высокую аренду", – добавил Марат.

Было 65 млн, а стало 62 млн рублей

По данным amic.ru, расходы на содержание ледовых арен в Барнауле выросли ещё в прошлом году. Подорожала "коммуналка", а также спецтехника, необходимая для обслуживания спортивных объектов. Ещё в декабре 2021 года предприниматель Михаил Дроздов в интервью amic.ru отмечал, что обслуживать "Карандин-Арену" очень дорого. А рубцовский дворец "Гимаев-Арена" и вовсе приносит одни убытки, говорил бизнесмен. Михаил Дроздов даже выставил "Карандин-Арену" на продажу, но желающих приобрести объект пока не нашлось.

Сейчас, чтобы экономить на аренде льда, руководство школы "Алтай" проводит занятие на одной площадке сразу для двух команд. Руководитель учреждения Павел Суханов подтверждает: проблема с нехваткой денег на оплату аренды льда есть. По его словам, дело в том, что изначально бюджет школы на 2023 год составлял 65 миллионов, но потом его сократили примерно на три миллиона. Почему так произошло, Павел Суханов не в курсе. Однако, утверждает руководитель, ситуация не такая безвыходная, как описывают родители учеников.

"Действительно, Михаил Дроздов взвинтил цены, но на количестве тренировок детей это никак не отразилось. У всех возрастных групп мы сумели сохранить количество часов. А у старших ребят, выступающих в Юниорской хоккейной лиге, занятий даже стало больше. Мы просто часть тренировок перенесли на площадку школы имени Алексея Черепанова, которая находится на балансе города. Благодаря этому мы смогли сэкономить небольшую сумму, которую направили на оплату льда в "Карандин-Арене" и "Титов-Арене", – пояснил amic.ru Павел Суханов.

Директор школы "Алтай" не видит "ничего страшного" в том, что детям иногда приходится приезжать на занятия к 7 утра. По его словам, некоторым родителям это даже удобнее: после тренировки они успевают отвести ребёнка в школу или детский сад, а потом отправиться на работу.

Впрочем, говорит Павел Суханов, это не значит, что ситуацию с недофинансированием СШОР "Алтай" не нужно решать на уровне руководства края. Бюджет школы практически не меняется уже много лет, а за это время подорожал не только лёд, но и значительно выросли расходы на экипировку.

"Детей даже на соревнования сложно отправить. Мало того, что цены на билеты заметно выросли, но нам теперь нужно думать над тем, как накормить ребят. Если ещё несколько лет назад на одного ребёнка в сутки выходило 1500 рублей, то сегодня 2500 рублей", – рассказал Суханов.

Проблема может решиться в феврале

В Министерстве спорта края amic.ru проблему с финансированием школы "Алтай" подтвердили. Глава ведомства Максим Рябцев пояснил, что бюджет спортучреждения каждый год увеличивался на несколько миллионов рублей. В этом году он официально составил 62,2 миллиона. Однако почему сумма снизилась с 65 млн, чиновник не ответил.

Максим Рябцев сообщил, что проблема с расходами на аренду льда для школы "Алтай" решается на уровне правительства края. Ведомство уже подало заявку в Министерство финансов Алтайского края на выделение из бюджета дополнительных денег, которые пойдут на закупку хоккейной экипировки, инвентаря, а также на компенсацию дополнительных затрат на аренду льда.

Фото: amic.ru

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Комментарии 28

  • Ни кому ваши дети не нужны, до 18 годов
    27 января, Гость   Ответить
  • Автоваз спонсор КХЛ. Вкладывайте в детей сегодня, потом все отдыхайки милиардрши горного и шерегеша за ними в очередь выстроятся!
    27 января, Гость   Ответить
  • Потому, что денег нет. А ваших пинателей мяча и гонятелей шайб сами содержите. Эти никчемные и так столько денег из бюджета прикарманили за десятилетия.
    27 января, Гость   Ответить
  • Рябцев решать ничего не может в принципе. Хотя по идее за результат можно было бы и выделить деньги, но когда нет результата ни в одном возрасте это о чём то должно говорить? В основном алтайский хоккей это родительские амбиции, родители же там и диктуют свои правила. Да и какой смысл тренировать детей, когда в основной команде «Алтай» играют 2-3 местных воспитанника, куда им расти? Для чего вкладывать деньги в заведомо проигрышное мероприятие???
    27 января, Гость   Ответить
  • Проблема со льдом была и десятилетием раньше. Мой отзанимался в другой спортшколе, потом следовал Алтай. Это был 2014-2015 годы. Первое занятие и тогда у них стояло на 7:00, ибо лед. Мишаня Дроздов ничем полезным не отметился в крае. Все его достижения - только чисто бизнес на холодильных установках. В Кузбассе его нагнули, а здесь Миша пока еще перец. Даже с Женей из известной семьи бизнес ведёт. Хотя там в целом не бизнес, а банальное использование имени в качестве номинала.
    27 января, Гость   Ответить
  • Давно из этой шараги сына забрал -как бомжи на 5 разных площадках города тренировались то в 7 утра то в 6 вечера когда не успеваешь с работы и приходится отпрашиваться каждый день. Но это еще полбеды. У нас был отличнейший тренер, которого через год купили китайцы и он уехал в Китай поднимать Чайна хоккей.
    27 января, Гость   Ответить
  • Чтобы был результат у детей должны быть нормальные условия, как в других клубах КХЛ, а у нас Администрация вкладываться не хочет, хотят достичь результата за счет родителей. Продали ледовые дворцы, откаты получили с продажи а теперь получают откаты с аренды, на детей вообще наплевать.
    27 января, Гость   Ответить
  • у меня дочь занималась фигуркой, занятия с 6 утра были всегда, был бы свободен лед. у подруги сын в музыкалке играл на рояле в 3 часа ночи, когда свободно
    27 января, Гость   Ответить
  • зато у Министра спорта дочь в Канаде фигуркой занимается, наверное с откатов то хватило чтобы не 6 утра и не в 3 часа ночи заниматься в Барнауле
    27 января, Гость   Ответить
  • Зато у школы хватает денег на личного водителя для директора. Великая персона - директор спортшколы... Интересно, а в других спортшколах края тоже директора с личным водителем? Как Суханов стал директором все только вниз катится, статус "олимпийского резерва" прос..ли, форму давать перестали, льда стало меньше. Школе Черепанова в этом году бюджет увеличил город на 7млн, а Алтаю край урезал на 3млн.
    27 января, Гость   Ответить
  • Потом, почему люди из страны едут, не рожают-вот поэтому! 3 несчастных ляма не могут выделить, серьёзно? Тренера разбегаются, да я представляю как нормального человека сжирает эта прогнившая система.
    27 января, Гость   Ответить
  • Отдавайте детей на плавание-там расходы только на шапочку и плавки
    27 января, Гость   Ответить
  • Отдавайте детей на плавание-там расходы только на шапочку и плавки **** При таком анализе затрат тогда проще в армрестлинг. Рука есть? Все - ты в деле)
    27 января, Гость   Ответить
  • Вопрос к администрации: Как вы допустили, что все арены в городе оказались у одного человека? В итоге, он теперь монопольно выставляет цены на лёд, сколько захочет. В соседних регионах лёд в разы дешевле чем в Барнауле. Школа у Дроздова выкупает основной объем льда, причем по той же цене, что может купить любой проходящий мимо. Куда смотрит ФАС?
    27 января, Гость   Ответить
  • Спорт нужно финансировать как в Штатах - все за счет спонсора, а не за счет государства. Сейчас ребятишки за счет наших налогов набираются опыта, а затем уедут на большие деньги играть за чужой клуб, разве это нормально? Даже на Олимпиаде под белым флагом, они же тренировались. А я то тут при чем?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, а вы думаете в басеин их бесплатно пустят?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, "а я то тут причем?" По такой же логике нужно, чтобы школы за счет спонсоров работали, а то выучат детей на мои деньги, а они потом себе зарабатывать будут...
    27 января, Гость   Ответить
  • все за счет спонсора, *** В АК тогда бы все спортсмены ходили в одних желто-зеленых футболках, а в интервью изрыгали бы «плати больше - живи меньше».
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, посмотрите сколько стоит профессиональный купальный костюм, волосы дыбом встанут.
    27 января, Гость   Ответить
  • профессиональный купальный костюм, **** У нас принято пацанов просто в трусы одевать. Кто плавки покупает, кто шорты. А вот эти комбидресы педерастические - это вы уж сами у себя в ванной практикуйте. Ну или в «свободную» Германию, где вам поклонники Муххамада за такую одежду голову снесут.
    27 января, Гость   Ответить
  • В плавках нищеброды русловые и занимаетесь и дальше будет хуже, в
    27 января, Гость   Ответить
  • Уличны е катки зимой не вариант испаользолвать пришл по чистили дети сами, лед залилил и на тренировку. У нас так в селе было и есть, а тут дворцы подавай, захочешь играть зимой можно и на улице (в другеи преиоды аоддерживать форму уже во дворце)
    27 января, Гость   Ответить
  • А когда-то администрация этого Мишу Дроздова в пример ставила. Чуть ли не меценат, все для детского спорта делает. "Никому ненужный" дворец спорта даже с колен поднимает. И Миша коммерс обыкновенный, ему плевать на детей и детский спорт. Чего удивляться, все помнят старую историю про аварию и девушку на остановке.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, давайте вместе жаловаться в ЖЭК! Он ведь ещё и спортобъекты строил и международные соревнования проводил.
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, точно. Его нагнули там, а он нагинает здесь
    28 января, Гость   Ответить
  • А что за история про Дроздова и Audi Q7?
    29 января, Гость   Ответить
  • А Суханов то говорят уже ушел по собственному желанию...
    30 января, Гость   Ответить
  • Родители не довольны что с 7 утра, всегда так было когда дворец спорта был профсоюзов и не чего дети занимались.
    30 января, Гость   Ответить
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