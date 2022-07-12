«Как бы потренировался». Сергей Шубенков с модной косичкой принял участие в Чемпионате Алтайского края

Сергей Шубенков посоревновался с алтайскими легкоатлетами. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем в беге с барьерами на Чемпионате и первенстве Алтайского края по легкой атлетике. Соревнования проходили на стадионе «Лабиринт» 11 и 12 июля. Шубенков пробежал 110 метров с барьерами за 13,4 секунды. Шесть лет назад на этом же стадионе спортсмен показал результат в 12,7 секунды, что стало тогда мировым рекордом.

«Этот сезон необычный, дурацкий, на международные старты нас не пускают, поэтому соревнуемся здесь, в России, я бегаю, стараюсь показать хороший результат, но регулярно не получается, всё-таки чемпионат края, а не „Бриллиантовая лига“ (коммерческие соревнования по легкой атлетике — прим. ред.). Тут для меня это такая своеобразная тренировка, в смешанном режиме, как бы потренировался, как бы посоревновался, костюм красивый надел, прическу навел, с вами (журналистами — прим. ред.) пообщался, спасибо, что пришли», — прокомментировал свое выступление спортсмен.

Впереди у Сергея Шубенкова еще несколько соревнований. Это Чемпионат России, который пройдет 2-5 августа и Спартакиада Минспорта для сильнейших спортсменов страны в конце августа.

Напомним, многие спортивные федерации отстранили россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине, также Россия лишилась права на проведение ряда турниров по разным видам спорта.