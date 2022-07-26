Спорткомплекс «Обь» в Барнауле сделают похожим на «Титов-Арену»

Фасад спортивного комплекса «Обь» в Барнауле отремонтируют к сентябрю этого года за 2 миллиона рублей. Речь идёт об участке здания со стороны улицы Мерзликина, который в последние несколько лет стал разрушаться. В некоторых местах комплекса сыпалась штукатурка, на что неоднократно жаловались барнаульцы. О том, каким будет объект после реконструкции, amic.ru рассказал директор спорткомплекса Сергей Кашников. Однако он подчеркнул: полностью проводить ремонт «Оби» в ближайшее время не будут, на это у руководства нет средств.

Каким будет обновлённый спорткомплекс «Обь»?

После ремонта «Обь» будет похожа на соседнюю «Титов-Арену». Бассейн обошьют синими сэндвич-панелями, а также заменят часть окон здания. По словам Кашникова, деньги на проведение ремонта выделил частный инвестор, который предпочёл не афишировать своё имя в СМИ. Директор «Оби» подчеркнул: собственными средствами руководство комплекса никогда бы не привело фасад в порядок. При этом Кашников отметил, что «Обь» — едва ли не последнее здание на площади Сахарова, которое до сих пор не отремонтировано. Однако финансирование ремонта не безвозмездное: после завершения работ руководство комплекса обязано вернуть деньги инвестору в течение года.

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«Человек нам дал в долг деньги. Это не подарок. Сами мы бы ремонт фасада не провели», — пояснил Сергей Кашников и отметил, что компания «Магистраль», которая в 2021 году приобрела 49% акций комплекса, никак не причастна к ремонту.

По словам Сергея Кашникова, в планах на ближайшие годы привести в порядок стену, выходящую на проспект Социалистический, где находится главный вход в бассейн. Также собственники комплекса планируют отремонтировать крыльцо «Оби». Чтобы полностью провести реконструкцию фасада спорткомплекса, необходимо около 10 миллионов. Однако таких средств у руководства учреждения нет: все имеющиеся деньги уходят на содержание чаши бассейна.

Что известно о спорткомплексе «Обь»?

Его построили в 1984 году. Большой бассейн — 50 на 25 метров — считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс «Обь» — один из крупнейших в Западной Сибири; ежегодно его посещают 500 тысяч человек. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.

В конце 2021 года стало известно, что «Крайсовпроф» продал 49% акций учреждения частной компании «Магистраль», занимающейся организацией стоянок транспортных средств. Директор фирмы Роман Пипуныров, предположительно, имеет отношение ещё к четырём организациям, связанным с компанией «Мария-Ра». По данным источников, новый собственник намерен построить на месте «Оби» современный жилой комплекс, а новый бассейн, чуть меньше размером, возвести в другой части Барнаула. Однако сразу после продажи «Оби» руководство региона заявило, что не допустит сноса бассейна ни при каких обстоятельствах. Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко сообщала amic.ru, что власти региона «будут держать руку на пульсе» и следить за ситуацией вокруг «Оби».