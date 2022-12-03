Какие матчи плей-офф чемпионата мира 2022 пройдут 3 декабря?

Плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре начинается вечером 3 декабря. В субботу пройдут первые два матча 1/8 финала турнира.

В 22:00 по барнаульскому времени сыграют Нидерланды и США ;

в ночь с 3 на 4 декабря (а именно в 02:00 по барнаульскому времени) можно будет посмотреть игру Аргентины и Австралии.

Обе игры покажет телеканал «Матч ТВ». Только у него в России есть право транслировать матчи чемпионата мира по футболу.

Отметим, что теперь матчи проводят на выбывание. Проигравшая команда вылетает с турнира, а победившая примет участие в 1/4 финала чемпионата мира.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвует 32 сборные, российскую команду с чемпионата сняли после начала спецоперации на Украине.

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