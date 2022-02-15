Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Камила Валиева лидирует после короткой программы в одиночном женском катании на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка набрала 82,16 балла.

На втором месте оказалась другая российская фигуристка — Анна Щербакова, набравшая 80,20 балла. Она показала лучший для себя результат сезона и стала единственной спортсменкой, которая откатала короткую программу без технических помарок. (Валиева ошиблась при исполнении тройного акселя.) Однако Анна проиграла по баллам Камиле, поскольку на старте программы прыгнула двойной аксель, а не тройной.

Третьей стала японка Каори Сакамото с результатом 79,84 балла. Четвёртое место пока занимает россиянка Александра Трусова, она набрала 74,60 балла. Трусова упала при выполнении тройного акселя.

После выступления Валиева заплакала. Также она не стала общаться с журналистами и молча прошла микст-зону.

Произвольная программа состоится 17 февраля.

Напомним, выступление Валиевой на Олимпиаде стало возможным, после того как спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отстранять её за сомнительную допинг-пробу, которую она сдала ещё в декабре 2021 года. Суд встал на сторону РУСАДА и отклонил сразу три апелляции — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU).