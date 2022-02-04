Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде начнётся 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине стартует командный турнир по фигурному катанию. После короткой программы у мужчин и ритм-танца у танцевальных дуэтов начнутся соревнования спортивных пар.

В мужском одиночном зачёте выступит Марк Кондратюк. Он выйдет на лёд под пятым номером. Соревнования начнутся в 04:55 мск.

В ритм-танце Россию представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят под последним, 10-м номером. Ориентировочное время — 06:35 мск.

В 08:15 начнутся соревнования спортивных пар. Россию на них представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они выйдут на лёд последними под девятым номером.

Прямую трансляцию всех соревнований ведёт Первый канал.