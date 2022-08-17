Барнаульская любительская команда «Темп» выбила местное «Динамо» из Кубка России
Счёт встречи был открыт на 30-й минуте — первый гол в ворота «Динамо» забил Никита Ворона, а второй —Роман Сычёв, на 84-й минуте
17 августа 2022, 21:04
Любительская команда «Темп» из Барнаула выбила профессиональный клуб «Динамо-Барнаул» из Кубка России. Матч 1/256 окончился с результатом 2:1.
Счёт встречи был открыт на 30-й минуте — первый гол в ворота «Динамо» забил Никита Ворона, а второй, на 84-й минуте, — Роман Сычев.
Болельщики успели обрадоваться победе всухую, но Иван Житников из команды ветеранов в конце игры забил ответный мяч.
Теперь «Темпу» предстоит матч с омским «Иртышом», который состоится в среду, 31 августа.
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