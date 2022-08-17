Барнаульская любительская команда «Темп» выбила местное «Динамо» из Кубка России

Любительская команда «Темп» из Барнаула выбила профессиональный клуб «Динамо-Барнаул» из Кубка России. Матч 1/256 окончился с результатом 2:1.

Счёт встречи был открыт на 30-й минуте — первый гол в ворота «Динамо» забил Никита Ворона, а второй, на 84-й минуте, — Роман Сычев.

Болельщики успели обрадоваться победе всухую, но Иван Житников из команды ветеранов в конце игры забил ответный мяч.

Теперь «Темпу» предстоит матч с омским «Иртышом», который состоится в среду, 31 августа.