Масштабно и с фейерверками. Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине

Олимпийские игры в Пекине закончились. Несколько часов назад там прошла церемония закрытия. На ней состоялось шествие олимпийских атлетов, среди которых были и россияне из сборной ROC. Увидеть, как именно прощались с главным спортивным событием 2022 года, вы можете в нашем фоторепортаже.

В шествии принимали участие порядка 60 членов российской делегации. Знаменосцем сборной Олимпийского комитета России (ОКР) стал лыжник Александр Большунов, завоевавший три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Напомним, всего в сборной России на ОИ-2022 был 461 человек. Кроме самих спортсменов, в неё вошли тренеры, персонал, а также руководители и сотрудники ОКР и Федерального медико-биологического агентства.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде в Пекине. В активе ROC 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. При этом по числу завоёванных медалей россияне заняли второе место, получив рекордные для зимних Игр 32 награды.