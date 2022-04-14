Министр спорта Алтая Алексей Перфильев уходит в отставку

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев написал заявление об увольнении ради работы в Москве, сообщили amic.ru источники в ведомстве. Сам чиновник пока эту информацию не подтвердил официально. Последний рабочий день в должности министра для Алексея Перфильева — 19 апреля. По данным amic.ru, он переходит на работу в крупную фармацевтическую компанию.

Кто станет новым министром спорта региона — пока неизвестно. Скорее всего, исполняющим обязанности главы ведомства будет назначен замминистра Максим Рябцев. Однако, по некоторой информации, пост может достаться другому кандидату.

Сам Алексей Перфильев неоднократно заявлял, что не держится за свою должность. В большом интервью amic.ru летом 2021 года министр говорил, что в любом случае в будущем намерен переехать на другую работу в Москву.

«Пути Господни неисповедимы. Я когда-то работал в Москве — пять лет. Мне кажется, что я со своей командой многое сделал для алтайского спорта. Достиг целей, которые ставил перед собой. Понимаю, что команда Минспорта работает уже самостоятельно и меня легко заменить. Но и не должно быть всё сосредоточено на одном человеке. Моя задача — подготовить преемника. Да, такие предложения мне поступили. Но если я и уеду в Москву, то только для того, чтобы потом вернуться. Я родился в Алтайском крае, меня с ним многое связывает: здесь живут мои друзья, родственники. Обожаю Горный Алтай. Но у меня есть амбиции получить новые навыки на федеральном уровне, чтобы завершить профессиональную и жизненную карьеру именно на Алтае», — говорил чиновник.

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Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил в Алтайском государственном медицинском университете (1993−1999) по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Второе высшее образование — в алтайском филиале РАНХиГС (2011−2013) по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2018-м стал министром спорта Алтайского края.

Мастер спорта России по настольному теннису (1993). Первый тренер — Владимир Николаевич Акулов. Многократный чемпион Сибири, призёр первенств РСФСР. В 1991-1993 годах в составе клуба из Алтайского края участвовал в еврокубках. Из-за травмы в 1999 году завершил карьеру в большом спорте. В 2006 году с единомышленниками создал Федерацию настольного тенниса Алтайского края.