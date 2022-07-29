На Алтае уже три месяца нет министра спорта. Почему его не назначают и кто им может стать

Кресло министра спорта Алтайского края остаётся вакантным уже больше трёх месяцев. Ещё в середине апреля Алексей Перфильев покинул пост по собственному желанию и замену ему краевые власти до сих пор не нашли. Между тем руководители спортивных федераций региона ждут не дождутся, когда назначат нового министра. Из-за отсутствия начальника профессиональные клубы не могут согласовать бюджеты на следующий сезон. По сведениям amic.ru, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур. Среди них — чиновник из Красноярского края и известный алтайский дзюдоист, призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов. На его стороне — поддержка руководителей федераций края, которые хотят видеть в кресле главы ведомства человека, разбирающегося в местных проблемах и имеющего огромный спортивный опыт.

Кто может стать новым министром спорта?

После ухода Алексея Перфильева (чиновник покинул должность 19 апреля, — прим. ред.) последние три месяца формально ведомством руководит его заместитель Максим Рябцев. Сам Перфильев в интервью amic.ru говорил, что видит в кресле министра именно его и якобы рекомендовал Виктору Томенко кандидатуру своего зама. Однако, по сведениям amic.ru, в правительстве региона вообще не рассматривали Рябцева в качестве кандидата на должность министра и намерены пригласить человека «не из команды Перфильева». Как утверждают источники, чиновник лишь формально руководит Министерством спорта и не имеет серьёзных полномочий. При этом Максим Рябцев посещает все заседания правительства региона и присутствовал на летней олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, которая прошла в середине июля в Мамонтово. Изданию «Толк» Рябцев прямо сказал, что никаких предложений ему не поступало.

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Долгое время на пост главы ведомства рассматривали, по сведениям amic.ru, бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко, а также главу фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, руководителя региональной Федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор.

Помимо местных претендентов, на место Алексея Перфильева приглашали некоего известного в прошлом спортсмена из Красноярского края, которого хорошо знает Виктор Томенко. Однако этот кандидат, как утверждают источники, в последний момент отказался от предложения алтайского губернатора. Также на место Перфильева СМИ «сватали» одного из действующих заместителей министра спорта Красноярского края. Якобы один из них приезжал 11 июля в Барнаул и присутствовал на открытии первенства Сибирского федерального округа по гребле на байдарках и каноэ.

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Почему федерации спорта хотят видеть в кресле министра Ивана Нифонтова?

По данным источников amic.ru, сейчас спортивные федерации Алтайского края лоббируют на должность министра известного дзюдоиста, чемпиона мира и Европы, призёра Олимпиады 2012 года в Лондоне Ивана Нифонтова. Несколько руководителей федераций в разговоре с amic.ru объяснили, что возглавлять министерство, по их мнению, должен кто-то из местных, имеющих спортивное прошлое.

«Министром должен быть человек, который добился высоких результатов в спорте и у всех на виду. В других регионах России министрами спорта назначают в основном призёров чемпионатов мира и Олимпиад. А кроме Ивана Нифонтова в Алтайском крае людей, соответствующих этим критериям, практически нет», — объяснил amic.ru один из руководителей федерации.

Сам Иван Нифонтов сообщил amic.ru, что ему не поступало предложений от Виктора Томенко стать министром спорта края. Однако отметил: если оно будет — он с радостью согласится. В 2018 году Нифонтов был одним из фаворитов на пост министра спорта. Но, как утверждают источники в правительстве региона, после рекомендаций помощника президента Игоря Левитина выбор губернатора пал на Алексея Перфильева.

«Мне было бы интересно использовать свой богатый опыт для развития спорта. У меня много связей на уровне федерального министерства. Действительно, во многих регионах России министры — бывшие известные спортсмены. Это, наверное, правильно. Как депутат АКЗС я и сейчас стараюсь решать многие проблемы, связанные с отраслью», — рассказал amic.ru Иван Нифонтов.

По словам призёра Олимпийских игр, он готов максимально отстаивать интересы края перед федеральным ведомством и «выбивать» деньги на строительство новых спортивных объектов: бассейна, ледовых арен, футбольных и легкоатлетических манежей. Также в случае назначения Нифонтов добивался бы увеличения финансирования федераций края, которые, по его мнению, «лучше знают, как развивать спорт высших достижений».

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Почему министра нужно назначить как можно скорее?

Его отсутствие тормозит развитие всей отрасли. Уже в конце лета — начале осени стартует сезон у многих профессиональных команд региона, руководство которых не знает, с кем согласовывать многомиллионные бюджеты. Кроме того, в ближайшее время необходимо сформировать бюджет отрасли и решить, сколько денег получат федерации в 2023 году. От этого зависит подготовка спортсменов к различным турнирам.

Из-за отсутствия министра главы федераций даже не знают, к кому обращаться за помощью. Дело доходит до абсурда. Так, например, 27 июля в Омске стартовали Всероссийские сельские спортивные игры. Алтайский край впервые в них не участвует, поскольку от нашего региона даже не поступила заявка. При этом Барнаул должен проводить эти игры в 2023 году. Однако никто из Алтайского края не отправился в Омск, чтобы набраться опыта, как проводить турнир такого высокого уровня. По сведениям источников, причина та же: отсутствие министра спорта Алтайского края и понимание того, куда должна двигаться отрасль.

Напомним, Алексей Перфильев ушёл с должности 19 апреля. Бывший министр спорта региона заявил, что его решение вызвано семейными обстоятельствами. Перфильев отметил, что не планирует переезжать в Москву. О новом месте работы экс-чиновника до сих пор неизвестно.