Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о трудной юности в Барнауле

По словам футболиста, если бы он не женился, то не играл бы сейчас в «Спартаке»

7 декабря 2022, 08:57, Илья Звягинцев

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как создание семьи сказалось на его карьере. По словам футболиста, именно это обстоятельство повлияло на то, что он сейчас играет в составе «красно-белых».

Соболев в интервью пресс-службе сборной России отметил, что деньги позволяют гулять по клубам, но он не делает этого, потому что у него есть семья.

«Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы кайфариком и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться», — сказал Соболев.

Он добавил, что никогда не жалел о том, что женился.

«Я русский». Хоккеист Свечников, уехавший из Барнаула ради карьеры, отказался от паспорта США

«Я русский». Хоккеист Свечников, уехавший из Барнаула ради карьеры, отказался от паспорта США

Комментарии
    Новости партнеров