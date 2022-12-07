Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о трудной юности в Барнауле

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, как создание семьи сказалось на его карьере. По словам футболиста, именно это обстоятельство повлияло на то, что он сейчас играет в составе «красно-белых».

Соболев в интервью пресс-службе сборной России отметил, что деньги позволяют гулять по клубам, но он не делает этого, потому что у него есть семья.

«Скажу честно: если бы не было семьи, то был бы кайфариком и ничего хорошего из меня бы не вышло. Не было такой никогда мысли, что не нагулялся. В 17-18 лет шлялся где-то в Барнауле. Там мог и остаться», — сказал Соболев.

Он добавил, что никогда не жалел о том, что женился.