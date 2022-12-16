Не норма жизни. Почему на Алтае не успели построить спортобъекты и что с ними будет теперь?

Сдать ФОКи и ледовую арену в Бийске планируют только в 2023 году

16 декабря 2022, 08:01, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Три современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске не успеют достроить в 2022 году. Возводят объекты в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Возвести спортивные объекты помешал скачок цен на стройматериалы, а также медлительность подрядчиков. В Министерстве спорта утверждают, что три барнаульских ФОКа и ледовую арену в Бийске планируют сдать теперь уже в 2023 году. Чем это грозит региону и подорожают ли спортобъекты — разбирался amic.ru.

Почему не успели достроить спортобъекты?

Работы начались в 2021 году, их планировали завершить до конца 2022-го, но сроки сдачи сдвинулись. По словам представителя подрядчика, это связано с удорожанием строительных материалов, санкционными ограничениями и постоянными изменениями в проектно-сметной документации. При этом степень готовности объектов разная: некоторые, как Центр смешанных единоборств в Барнауле на улице Взлётной, практически готовы и осталось лишь установить оборудование, а также получить необходимые документы на ввод объекта в эксплуатацию. Другие же ФОКи придётся достраивать чуть дольше.

Когда сдадут объекты?

Как пояснил amic.ru министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, все четыре спорткомплекса будут сданы в феврале. Сейчас в адрес некоторых подрядчиков, работающих на объектах, направлены претензии со стороны Министерства спорта. Ведомство планирует оштрафовать организации за срыв сроков работ. Из-за этого пришлось в очередной раз вносить небольшие изменения в проектно-сметную документацию. На стоимость работ это, однако, никак не повлияет. По заверениям Рябцева, любителям спорта придётся подождать ещё несколько месяцев до запуска объектов. Также не нужно будет возвращать федеральному центру средства, которые Алтайский край не успел освоить. Впрочем, перенос сроков может серьёзно осложнить участие региона в нацпроекте «Спорт — норма жизни» и Алтайский край может больше не получить денег на новые объекты.

Какие вообще объекты строят по нацпроекту?

Сейчас в столице региона в рамках нацпроекта возводят сразу три объекта. Первый — на стадионе «Лабиринт» — готов примерно на 55%. Строители уже возвели каркас здания, обшили его сэндвич-панелями, занялись ремонтом внутренних помещений. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Площадку отдадут под игровые виды спорта и, в частности, под волейбол. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов — федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы в начале года ФОК «подорожал» до 183 миллионов рублей.

Также в Барнауле возводят спортивный объект на улице Сиреневой по проекту «Спорт — норма жизни», но в рамках концессионного соглашения. Партнёр — компания «Иносиб». Её руководитель, Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства — около 170 миллионов рублей.

Кроме того, на улице Взлётной возводят Центр для смешанных единоборств. Общая площадь здания — около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Стоимость комплекса — более 100 миллионов рублей.

Также в Бийске возводят ледовую арену. Дворец станет вторым проектом в истории края, построенным в рамках государственно-частного партнёрства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания «Сибирский центр строительных материалов», директором которой является Андрей Цуркан.

Жители наукограда ждали ледовый дворец более десяти лет. Построить его планировали ещё в 2008 году, но денег на работы не нашли. Новым проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания — 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров, а также два спортивных зала. На входе будет фойе, касса, гардероб.