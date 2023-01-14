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Но результаты аннулировали: РУСАДА признало Валиеву невиновной по делу о допинге

В организации заявили, что хоть Валиева и нарушила антидопинговые правила, в этом нет её вины или халатности

14 января 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) после публикации выводов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о невиновности фигуристки Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз WADA. 

Как заявили в РУСАДА, что хотя Валиева и нарушила антидопинговые правила, в этом нет её вины или халатности.

"Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации её результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года). Однако основываясь на деталях дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об отсутствии вины или халатности и при необходимости без колебаний воспользуется правом на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд", — заявили в РУСАДА.

Вместе с тем организация аннулировала результат Валиевой в произвольной программе на ЧМ-2022 в России 2022 года. 

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине Валиева оказалась в центре допинг-скандала. После того как она победила в командных соревнованиях, появилась информация о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была сдана зимой прошлого года. Позднее спортсменке разрешили участвовать в личных соревнованиях, однако награждение команд отложили до решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

14 ноября WADA выразило обеспокоенность задержкой в деле фигуристки и переносами слушаний в РУСАДА, после чего передало дело в CAS. В агентстве призвали дисквалифицировать Валиеву на четыре года, аннулировать её результаты начиная с 25 декабря 2021 года и лишить всех медалей и призовых.

Комментарии 6

  • Одно из правил всех хороших девочек - не бери готовые напитки, не пей из бутылки, которую открыли не при тебе.
    14 января, Гость   Ответить
  • Неужели люд не понимают, что спорт и запрещенные препараты это симбиоз. Попалась - отвечай. Взять старые пробы спортсменов, просмотреть сейчас и все посыпятся, что в принципе регулярно и происходит. Хотите славы и денег, идете на риск, значит понимаете, что рано или поздно истина может всплыть. Что охать то теперь. Весь мир на этом стоит и сыпется на провальных допинг-тестах. Чем наши лучше или хуже остальных? тем, что зачастую бесбашенно себя ведут и принимают препараты вчерашнего дня? Ну так в этом случае спортсменам, их тренерам и врачам почаще надо умные книжки читать. Вот и весь вывод.
    14 января, Гость   Ответить
  • Из рассказа стало ясно что барышня таки хомячила дурь Но она это делала не специально, а чтобы победить
    14 января, Гость   Ответить
  • Нужно делать, как норвежцы в биатлоне. Все астматики.
    14 января, Гость   Ответить
  • В ваде беспредел,когда захотят-предъявляют претензии:через неделю после снятия пробы,через месяц или через год, а то и больше.До соревнований, после соревнований или во время соревнований.Вообще рамок нет.Необъятное поле для коррупции и политизации...Боги олимпийские ...
    14 января, Гость   Ответить
  • Давно уже всем понятно, что в большом спорте соревнуются не спортсмены, а химики. А ВАДА просто вовремя закрывает на это глаза или вдруг внезапно "прозревает" (ну прям как "наше" правосудие)...
    14 января, Гость   Ответить
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