Первые, несмотря ни на что. Как на Олимпиаде стартовало женское одиночное катание

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15 февраля на Олимпиаде в Пекине прошли первые соревнования в женском одиночном катании. Россию на них представили три спортсменки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Первое место по результатам короткой программы c 82,16 балла занимает Камила Валиева.

Напомним, девушка оказалась в центре допингового скандала. В её пробе, сделанной 25 декабря, был обнаружен триметазидин. Валиеву пытались отстранить от участия в соревнованиях, но глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещённое вещество попало в организм российской фигуристки с продуктом, который употреблял её дедушка. Представитель МОК отметил, что этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения спортсменки, пишет ТАСС. Однако Международный олимпийский комитет назвал предварительными итоги олимпийского турнира в женском одиночном фигурном катании из-за участия Камилы Валиевой. Разбирательство по допинг-пробе россиянки продолжается.

Анна Щербакова получила за прокат короткой программы 80,20 балла.

Тройку лидеров замкнула японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Александра Трусова заняла четвёртое место, получив 74,60 балла.

Завтра, 17 февраля, девушки покажут произвольную программу в 13 часов по московскому времени.