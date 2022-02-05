Почему на Алтае подорожали спортобъекты и какие арены сейчас возводят в регионе

Сметы сразу нескольких строящихся в Алтайском крае спортивных комплексов выросли примерно на 20-30%. Причина подорожания, как и во всей отрасли в целом, — в высокой цене на металл и строительные материалы. Рассказываем, как изменилась стоимость некоторых спортивных арен и какие вообще объекты сейчас строят в Алтайском крае.

Какие сейчас на Алтае строят арены?

Сразу несколько объектов. Так, например, на улице Взлётной в Барнауле возводят Центр для смешанных единоборств. Общая площадь здания — около 1,2 тысячи квадратных метров. Строить его начали в октябре 2021 года. Сейчас уже полностью готов металлический каркас, рабочие проводят внутри коммуникации. В будущем объект предстоит обшить сэндвич-панелями, а вокруг провести благоустройство. Летом 2022 года его планируют завершить.

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Также в Барнауле строят два физкультурно-оздоровительных комплекса. Первый — на стадионе “Лабиринт” — сейчас готов примерно на 30%. Строители уже возвели каркас здания и скоро приступят к обшивке сэндвич-панелями. Сдать объект планируется к осени 2022 года. Рядом с будущим комплексом сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Кто разместится здесь — пока неизвестно. Скорее всего, площадку отдадут под игровые виды спорта.

Второй ФОК строят на улице Сиреневой. Этот объект сдадут к январю 2023 года. Не исключено, что он станет центром единоборств. Впрочем, по наполнению комплекса власти ещё не определились.

В городе Бийске в рамках государственно-частного партнёрства строят ледовый дворец рядом со стадионом “Прогресс”. Это будет здание размерами 30 на 60 метров, предусмотренное на 250 зрительских мест. Сдать арену планируют к зиме 2022 года.

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На сколько подорожали спортивные арены?

Примерно на 20-30% из-за роста цен на металлы и другие строительные материалы. Так, Центр смешанных единоборств в Барнауле подорожал с 58 до 100 миллионов рублей. Два ФОКа стоят 150 миллионов, хотя ещё полгода назад их планировали возвести за 130 миллионов рублей. Министерству спорта пришлось пересмотреть контракты, чтобы не сорвать их. Причём ФОКи строят за федеральные деньги. Доля софинансирования Алтайского края составляет всего 1%.

Ледовый дворец в Бийске также стал дороже почти на 100 миллионов рублей. В итоге арена обойдётся инвестору и бюджету края в 500 миллионов.

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Кстати, в 2022 году в Барнауле начнут достраивать ледовый дворец “Алтай” на проспекте Сибирском, 52. Смета спортивного объекта выросла за несколько месяцев с 870 миллионов до 1,06 миллиарда рублей. Определить подрядчика, который будет строить дворец, планируют весной.