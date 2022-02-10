Почему российскую фигуристку Валиеву подозревают в допинге и какое наказание ей грозит

Одну из самых талантливых фигуристок в истории России — Камилу Валиеву — подозревают в употреблении запрещённого вещества. В декабре она сдала внесоревновательную пробу, которая показала триметазидин. Несколько дней назад в составе сборной России Камила Валиева завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в командном турнире. Рассказываем, как развивался очередной допинговый скандал вокруг российских спортсменов, какие санкции нам грозят и для чего принимают препарат триметазидин.

Почему Камилу Валиеву заподозрили в допинге?

Ситуация развивалась молниеносно. Полной информации до сих пор нет. Награждение нашей команды задерживали несколько раз. Позже в зарубежных СМИ появились сообщения, что проба на допинг, взятая у одного из члена нашей команды, дала положительный результат. Российские СМИ написали, что в анализах могли находиться следы марихуаны, которую запрещено принимать профессиональным спортсменам. Однако позже эти данные опровергли.

На протяжении нескольких часов из штаба российской сборной не поступало никаких новостей. Молчали и представители Международного олимпийского комитета и ВАДА. Однако USA Today со ссылкой на свой источник, пожелавший остаться анонимным, написал о положительной пробе у российского фигуриста. Отечественное издание “Спорт-экспресс” заявило, что этой спортсменкой с положительной тест-пробой оказалась молодая звезда фигурного катания Камила Валиева. Ей всего 15 лет! А принимала девочка триметазидин. Причём до старта Олимпиады. Однако результаты пробы стали известны только сейчас: когда Россия выиграла золото.

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The Guardian сообщает, что препарат, найденный в допинг-пробе российского фигуриста, не предназначен для улучшения результатов. По информации “Чемпионат.com”, Валиева сдавала эту пробу ещё в декабре.

А что за триметазидин и запрещено ли его употреблять спортсменам?

Этот препарат принимают для улучшения работы сердца. Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно действительно не сказывается на результатах соревнований. Однако, согласно правилам ВАДА, употреблять его всё равно запрещено. Наша бобслеистка Надежда Сергеева также принимала триметазидин и её отстранили от соревнований на восемь месяцев.

Какие санкции грозят нашей сборной?

Никто не знает. Никаких официальных заявлений со стороны МОК и руководства нашей сборной до сих пор не поступило. Камила вышла утром, 10 февраля, на тренировку. Однако её представители предпочитают хранить молчание. При этом некоторые эксперты считают, что у нашей команды отберут золото на Играх в Пекине. Юристы же призывают не драматизировать ситуацию. Например, экс-исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА, юрист Анна Анцелиович заявила, что к спортсменам до 16 лет могут быть применены менее жёсткие санкции.

“Спортсмен до 16 лет также попадает под кодекс, но составляет особую категорию, так называемых защищаемых спортсменов. У них режим назначения санкции более гибкий. То есть у спортсмена до 16 лет будет меньший уровень доказывания и наказание может быть от выговора до двух лет. Но для этого им надо доказать незначительную вину или халатность, и только потом речь будет идти о снижении санкций. Если же речь о полной вине, то санкция стандартная, как и для взрослых спортсменов”, — заявила Анна Анцелиович.

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Что говорят об этом скандале другие спортсмены? А может, политика?

Спортивное сообщество разделилось на два лагеря. Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит, что Камила Валиева принимала какие-то препараты, и всё это заговор Запада.

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

“Я даже не знаю, что тут сказать. Будем ждать официальной информации. Пока непонятно, откуда это всё идёт. Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред”, — сказал Авербух.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал найти виновных в том, что Валиева принимала препарат, когда этого нельзя было делать перед стартом Олимпиады.

“Если проба взята в декабре и если это не допинг, значит, это пищевая добавка. Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Её же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?” — возмутился Губерниев.

А вот легендарная Ирина Роднина была более жёсткой в своих оценках происходящего: “Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чём она думала? Если это действительно так”.

В Кремле поспешили не торопиться с выводами. Впрочем, некоторые депутаты Госдумы уже заявили, что ситуация с Валиевой — очередная политическая попытка Запада надавить на Россию.

А Россия до сих пор под санкциями из-за допинга?

Да. Мы до 2024 года выступаем на международных соревнованиях без флага и гимна. Причина — массовые случаи употребления допинга российскими спортсменами.