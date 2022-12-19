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Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022

Российский лидер связался с южноамериканским коллегой по телефону

19 декабря 2022, 08:41, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины и тепло поздравил с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 декабря.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины и тепло поздравил его с победой сборной на чемпионате мира по футболу», — цитируют представителя Кремля «Известия».

18 декабря сборная Аргентины победила в финале ЧМ-2022 в Катаре. Матч завершился со счётом 3:3, по пенальти — 4:2. Первый тайм прошёл под эгидой латиноамериканцев. Сначала Лионель Месси реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, а затем Анхель Ди Мария упрочил преимущество.

Во второй половине встречи француз Килиан Мбаппе на 80-й минуте забил с 11-метрового, а через минуту сравнял счёт на табло и перевёл игру в экстра-таймы, в которых команды обменялись забитыми мячами.

Со счётом 3:3 команды ушли на серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась Аргентина.

Комментарии 12

  • Особенно нравятся коренные французы, все такие чернявенькие.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • О, а Макрона бы наверное не поздравил
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Надо было поздравить Макрона со вторым местом. Посыпать соль на рану.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Главное, чтобы Макрон на Украине проиграл
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А президент Аргентины ответил?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Посыпать соль на рану. - "Господи, выбей мне глаз"...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Не любили катарская публика гейропейцев,освистывала поганцев.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • На этот раз не смогли губастые негры вывести в победители петушинную Францию.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Потрясающий матч! Кто не видел - посмотрите повтор. Вот это и есть настоящий футбол!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Особенно нравятся коренные французы, все такие чернявенькие.... Против них аргентинские индейцы как бледнолицые братья выглядят.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • В сборной США вообще ни один футболист на индейца не был похож. А Месси на индейца все таки больше похож, чем Мбаппе на мушкетера.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Аргентина - дружественная нам страна, их и поздравить не грех. Финальный матч выдался на ура, такие качели. Аргентина заслужила своё золото. Месси - великий!
    19 декабря, Гость   Ответить
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