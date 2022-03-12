Романа Абрамовича отстранили от управления «Челси» из-за санкций. Как от этого пострадает клуб?

Английская премьер-лига отстранила Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси», которым олигарх владел с 2003 года. Об этом сообщает Sports. Лига сообщила, что бизнесмен «дисквалифицирован» как руководитель клуба из-за санкций правительства Великобритании.

Абрамович пытался продать клуб?

После объявления санкций Абрамович пытался передать управление «Челси» благотворительному фонду, когда это не вышло — попытался продать клуб. Российский бизнесмен получил несколько предложений, но ни одно из них не достигло необходимой отметки в 3 миллиарда фунтов.

После этого продажа «Челси» оказалась заблокирована. Однако правительство Великобритании ещё может предоставить лицензию на продажу, если Абрамович не получит никаких денег, хотя бизнесмен обещал направить все свободные деньги от сделки на помощь пострадавшим на Украине. Теперь продажей клуба может заняться британское правительство.

Как «Челси» пострадал от санкций против олигарха?

Из-за санкций против Абрамовича «Челси» не может продавать билеты на матчи даже гостевым фанатам. «Челси» запрещено продавать и подписывать новых игроков, а также продлевать контракты. Летом у трёх игроков клуба (Сесара Аспиликуэты, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена) истекают контракты.

Клубу запретили получать прибыль даже с продажи футболок, поэтому магазины «Челси» временно закрыты. С «Челси» приостановила отношения компания сетей мобильной связи Three. Это титульный спонсор клуба, чей логотип печатают на футболках. Контракт с ним приносил клубу 40 млн фунтов в год.

Чего добился «Челси» под управлением Абрамовича?

Олигарх принял управление клубом, когда тот был крепким английским середняком. За 19 лет «Челси» выиграл 21 трофей, включая пять побед в Английской премьер-лиге и две победы в Лиге чемпионов (одна из них — в прошлом сезоне). За это время Абрамович потратил почти два миллиарда фунтов на трансферы клуба.