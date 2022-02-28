Россия осталась без еврофутбола. Сборную и клубы официально отстранили от международных турниров

28 февраля представители ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении сборной России и российских команд от международных турниров. Действовать ограничения будут “до дальнейшего распоряжения”.

Напомним, в марте сборная России по футболу должна была сыграть стыковой матч отбора к чемпионату мира со сборной Польши. Несмотря на то, что поляки, шведы и чехи отказались выходить на поле, первое решение ФИФА не подразумевало исключения российской сборной из борьбы. Теперь россияне лишились возможности попадания на мундиаль даже под нейтральным флагом и без гимна, как оговаривалось ранее.

В плей-офф еврокубков Россию должен был представлять московский “Спартак”. В 1/8 финала Лиги Европы москвичей ждала встреча с немецким футбольным клубом РБ “Лейпциг”, который возглавляет бывший наставник “красно-белых” Доменико Тедеско.

В год 100-летия клуба “Спартак”, который сенсационно пробился в стадию плей-офф с первого места в своей группе, лишился возможности продолжить выступление в Лиге Европы. Победа без игры досталась “Лейпцигу”.

Также в заявлении УЕФА сказано, что компания разрывает договор с “Газпромом”.