Россиянки забрали две медали в фигурном катании, но Валиева осталась ни с чем. Как прошел 13-й день Игр

Сборная России в четверг, 17 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала золото и серебро в фигурном катании у женщин. Также в этот день у отечественных спортсменов два обидных четвёртых места — всё в том же фигурном катании и конькобежном спорте.

Главное событие 13-го дня Игр — розыгрыш медалей у фигуристок. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, не справилась с нервами, допустив несколько падений в произвольной программе. Этот прокат отбросил её на четвёртое место. Если бы не скандал вокруг допинг-пробы спортсменки и постоянное давление на неё, Валиева могла бы стать олимпийской чемпионкой. В итоге победа досталась Анне Щербаковой. Выдавшая не менее яркую программу Александра Трусова — вторая. Японка Каори Сакамото замкнула тройку призёров.

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Спорт Сборная России завоевала золото и серебро в одиночном женском фигурном катании

Ещё одной россиянке, конькобежке Ангелине Голиковой, до медали не хватило 0,1 с. Именно такой разрыв был зафиксирован после финиша на дистанции 1000 м у женщин между Голиковой и американкой Бриттани Боуи. Ранее россиянка выиграла в Пекине бронзу в забеге на 500 м.

В общекомандном зачёте Россия завоевала уже 26 медалей различного достоинства. По этому показателю мы вторые, вслед за Норвегией. Правда, у скандинавов наград высшей пробы — почти половина. Такой эффективностью россияне пока похвастать не могут. Более того, отечественные спортсмены чаще других останавливались в шаге от пьедестала почёта. Четвёртых мест за 13 дней Олимпиады у россиян набралось уже 11. Показательно и то, что наша сборная в своём активе имеет больше всего серебра и бронзы.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в пятницу, 18 февраля

18 февраля в Пекине будет разыграно пять комплектов наград. Самыми зрелищными обещают стать два масс-старта — мужской и женский в биатлоне. Россияне вправе рассчитывать здесь как минимум на одну медаль. В конькобежном спорте у мужчин на дистанции 1000 м выступит барнаулец Виктор Муштаков. Это его последний шанс побороться за олимпийские награды. Ранее в забеге на 500 м Муштаков занял девятое место.

Также в этот день начнутся соревнования в последнем виде программы у фигуристов. На лёд в короткой программе выйдут пары. Главные надежды россиян связаны с дуэтами Анастасия Мишина — Александр Галямов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Наконец, вечером свой полуфинальный матч проведёт мужская сборная России по хоккею. Соперником станет шведская дружина. В случае успеха россияне в финале сыграют с победителем матча Финляндия — Словакия.