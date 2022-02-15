Российские биатлонисты упустили минутный отрыв и золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
Россияне проиграли норвежцам 45 секунд, хотя перед последней стрельбой Эдуарда Латыпова "везли" им более 50 секунд
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов уступили 45,6 сек. норвежским биатлонистам (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо и Ветле Шостад Кристиансен). Вторыми пришли французы в составе Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.
Отметим, что перед заключительной стрельбой российская команда оторвалась более чем на 50 секунд от ближайших преследователей. Однако Эдуард Латыпов допустил на стойке пять промахов и зашёл на два штрафных круга. При этом за семь предыдущих рубежей россияне использовали только три дополнительных патрона. Из-за ошибок в стрельбе Латыпову пришлось “оберегать” бронзу от немца Филипа Наврата, однако Эдуард сохранил преимущество.
Старший тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что Латыпов “рано повесил медаль на шею”, передаёт “Матч ТВ”.
“Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было”, — сказал Каминский.