Российские биатлонисты упустили минутный отрыв и золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов уступили 45,6 сек. норвежским биатлонистам (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо и Ветле Шостад Кристиансен). Вторыми пришли французы в составе Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.

Отметим, что перед заключительной стрельбой российская команда оторвалась более чем на 50 секунд от ближайших преследователей. Однако Эдуард Латыпов допустил на стойке пять промахов и зашёл на два штрафных круга. При этом за семь предыдущих рубежей россияне использовали только три дополнительных патрона. Из-за ошибок в стрельбе Латыпову пришлось “оберегать” бронзу от немца Филипа Наврата, однако Эдуард сохранил преимущество.

Старший тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что Латыпов “рано повесил медаль на шею”, передаёт “Матч ТВ”.