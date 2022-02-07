Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли в произвольной программе командного олимпийского турнира

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в произвольной программе олимпийского командного турнира. За прокат российская пара получила 145,20 балла.

Мишина и Галлямов откатались без грубых ошибок, за исключением падения на выезде с поддержки. Второе место досталось паре из Японии, а третий результат показали спортсмены из Китая.

Победа Мишиной и Галлямова позволила сборной России оторваться от преследователей по командному турниру. У российских спортсменов в активе 55 очков, в то время как у сборных Японии и США — по 48.

Напомним, на данный момент олимпийская сборная России в Пекине занимает третье место в общем медальном зачёте. На счету россиян пять медалей: одна золотая, две серебряных и две бронзовых.