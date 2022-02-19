Российские фигуристы взяли серебро и бронзу в соревновании спортивных пар на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревновании спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Ещё один российский дуэт — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — стал третьим.

Победили китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Они набрали 239,88 балла — это мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы у спортивных пар. Предыдущий рекорд принадлежал Мишиной и Галлямову (239,82 балла на чемпионате Европы —2022).

Тарасова и Морозов набрали 239,25 балла, Мишина и Галлямов выступили на 237,71 балла. Также отметим, что четвёртой стала ещё одна российская пара: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский набрали 220,50 балла.