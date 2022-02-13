Российские лыжники взяли золото в мужской эстафете на ОИ-2022

Сборная России выиграла золото в мужской эстафете 4×10 километров в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Россию представили Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два — свободным. Отметим, что Сборная России впервые в истории стала победителем этой дисциплины на Олимпиадах.

Напомним, ранее Большунов завоевал первую золотую медаль ОИ-2022 — 6 февраля россиянин стал лучшим в скиатлоне.