Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу на Олимпиаде в последнем заезде в карьере

Российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине. В заезде за третье место он обошёл Роланда Фишналлера из Италии, которому не удалось финишировать.

Победу одержал австриец Бенжамин Карл, серебряная медаль досталась словенцу Тиму Мастняку.

Сразу после заезда 35-летний Вик Уайлд заявил о завершении карьеры.

“Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть”, — сказал спортсмен “Матч ТВ”.

Уайлд — двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014, на его счету также бронза ЧМ-2013. Однако за последние пять сезонов он лишь раз попал на подиум на этапах Кубка мира, поэтому мало кто ждал от него медали на Олимпиаде.