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Россию и Белоруссию пригласили выступить на Азиатских играх

В ОСА подчеркнули, что верят в объединяющую силу спорта и то, что все спортсмены, независимо от паспорта и национальности, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях

26 января 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Олимпийский совет Азии (ОСА) официально предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ОСА подчеркнули, что верят в объединяющую силу спорта и то, что все спортсмены, независимо от паспорта и национальности, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. 

Напомним, что в среду, 25 января, МОК предложил допустить россиян и белорусов до соревнований, однако лишь тех, кто не участвует в поддержке специальной военной операции на Украине. Вместе с тем они должны выступать в нейтральном статусе. 

МОК отстранил россиян и белорусов от международных соревнований на фоне спецоперации на Украине. Этому решению последовало большинство спортивных организаций во всём мире. 

Комментарии 4

  • Под белым флагом?
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, да, судя по "Вместе с тем они должны выступать в нейтральном статусе. ".
    26 января, Гость   Ответить
  • Белый флаг - плохая примета. Особенно- во время боевых действий...
    26 января, Гость   Ответить
  • Белый флаг - плохая примета. Особенно- во время боевых действий... Бежевый можно сделать. Врядли МОК будет против, просто объяснить что белый - плохая примета.
    27 января, Гость   Ответить
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