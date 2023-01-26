Россию и Белоруссию пригласили выступить на Азиатских играх

В ОСА подчеркнули, что верят в объединяющую силу спорта и то, что все спортсмены, независимо от паспорта и национальности, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях

26 января 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Олимпийский совет Азии (ОСА) официально предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ОСА подчеркнули, что верят в объединяющую силу спорта и то, что все спортсмены, независимо от паспорта и национальности, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях.

Напомним, что в среду, 25 января, МОК предложил допустить россиян и белорусов до соревнований, однако лишь тех, кто не участвует в поддержке специальной военной операции на Украине. Вместе с тем они должны выступать в нейтральном статусе.

МОК отстранил россиян и белорусов от международных соревнований на фоне спецоперации на Украине. Этому решению последовало большинство спортивных организаций во всём мире.