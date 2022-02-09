Снежные принцессы. Самые красивые спортсменки Олимпиады-2022

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Сильнейшие спортсмены мира будут соревноваться до 20 числа, кто из них быстрее, выше и сильнее. А вот кто красивее — это немного другие игры, но некоторые участники Олимпиады вполне могут побороться и за корону.

Какие же красавицы борются за медали в Китае. Начнём с России.

Виктория Синицина. Фигурное катание. 26 лет

Фото: @victoria_sinitsina

Юлия Канакина. Скелетон. 26 лет

Фото: @yulia.kanakina

Ангелина Гончаренко. Хоккей. 27 лет

Фото: @2hockeyang

Переместимся к Северу.

Швеция, Ханна Линнеа Эберг. Биатлон. 26 лет

(любимица нашего корреспондента Вячеслава Кондакова)

Фото: @hannaaoberg

Нидерланды, Ютта Лердам. Конькобежный спорт. 23 года

Фото: @juttaleerdam

Привет, Италия!

Доротея Вирер. Биатлон. 31 год

Фото: @dorothea_wierer

Куда без Азии.

Китай, Айлин Гу. Фристайл. 18 лет

Фото: @eileen_gu_

Австралия, Кайлани Крейн. Фигурное катание. 23 года

Фото: @kailanicraine