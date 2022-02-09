Снежные принцессы. Самые красивые спортсменки Олимпиады-2022
Девушки, которые не только покоряют мир спорта, но и делают его прекрасным
XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Сильнейшие спортсмены мира будут соревноваться до 20 числа, кто из них быстрее, выше и сильнее. А вот кто красивее — это немного другие игры, но некоторые участники Олимпиады вполне могут побороться и за корону.
Какие же красавицы борются за медали в Китае. Начнём с России.
Виктория Синицина. Фигурное катание. 26 лет
Фото: @victoria_sinitsina
Юлия Канакина. Скелетон. 26 лет
Фото: @yulia.kanakina
Ангелина Гончаренко. Хоккей. 27 лет
Фото: @2hockeyang
Переместимся к Северу.
Швеция, Ханна Линнеа Эберг. Биатлон. 26 лет
(любимица нашего корреспондента Вячеслава Кондакова)
Фото: @hannaaoberg
Нидерланды, Ютта Лердам. Конькобежный спорт. 23 года
Фото: @juttaleerdam
Привет, Италия!
Доротея Вирер. Биатлон. 31 год
Фото: @dorothea_wierer
Куда без Азии.
Китай, Айлин Гу. Фристайл. 18 лет
Фото: @eileen_gu_
Австралия, Кайлани Крейн. Фигурное катание. 23 года
Фото: @kailanicraine