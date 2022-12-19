Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу

Судьба золотых медалей мундиаля решалась в серии послематчевых пенальти

19 декабря 2022, 01:29, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

18 декабря в Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу. Золотые медали разыгрывали сборные Аргентины и Франции.

Первый тайм прошёл под эгидой латиноамериканцев. Сначала Лионель Месси реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, а затем Анхель ди Мария упрочил преимущество.

Во второй половине встречи французы долгое время не могли найти себя, но после длительного разгона они очень быстро «поехали». Килиан Мбаппе на 80-й минуте забил с 11-метрового, а через минуту сравнял счёт на табло и перевел игру в экстра-таймы, в которых команды обменялись забитыми мячами.

Со счётом 3:3 команды ушли на серию послематчевых пенальти, где сильнее оказалась Аргентина.