Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал олимпийского турнира

Сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира встречалась с командой Дании. Россияне переиграли оппонента (3:1) и заработали место в полуфинале.

Первую шайбу в ворота датчан забросил Вадим Шипачев, но датчане смогли отыграть отставание. Шайбу в ворота россиян забросил Франс Нильсен.

Большего датчане в этой встрече не смогли. Никита Нестеров и Вячеслав Войнов забросили оппоненту ещё по одной шайбе и установили итоговый счёт на табло.

Ранее в полуфинал прошла сборная Словакии. Итоговый состав полуфиналистов определится после того, как сыграют пары Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.