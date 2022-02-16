Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал олимпийского турнира
Соперник россиян по полуфинальному матчу будет определён после того, как все команды отыграют четвертьфиналы
16 февраля 2022, 11:17, Илья Звягинцев
Сборная России по хоккею в четвертьфинале олимпийского турнира встречалась с командой Дании. Россияне переиграли оппонента (3:1) и заработали место в полуфинале.
Первую шайбу в ворота датчан забросил Вадим Шипачев, но датчане смогли отыграть отставание. Шайбу в ворота россиян забросил Франс Нильсен.
Большего датчане в этой встрече не смогли. Никита Нестеров и Вячеслав Войнов забросили оппоненту ещё по одной шайбе и установили итоговый счёт на табло.
Ранее в полуфинал прошла сборная Словакии. Итоговый состав полуфиналистов определится после того, как сыграют пары Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.
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