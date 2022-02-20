Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале ОИ-2022

Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в финале зимних Олимпийских игр в Пекине. Счёт матча — 1:2.

Михаил Григоренко забил первую шайбу на восьмой минуте встречи, но финны в начале второго периода сначала сравняли счёт, а в третьем увеличили его ещё на одно очко.

Российские хоккеисты стали серебряными призёрами ОИ-2022.

У нашей сборной 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых — всего 32 награды. Россия занимает девятое место в общем зачёте и второе место по сумме медалей.