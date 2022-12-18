Сборные Аргентины и Франции назвали составы на финал чемпионата мира по футболу в Катаре

Лидеры сборных появятся на поле с первых минут

18 декабря 2022, 21:34, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Тренерские штабы сборных Аргентины и Франции определились со стартовыми составами на финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Франции: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Сборная Аргентины: Мартинес Эм., Молина, Отаменди, Тальяфико, Ромеро, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Альварес.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря в 18:00.