Сергей Шубенков предположил, когда могут снять санкции с российских спортсменов

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков порассуждал о том, когда с российских спортсменов снимут санкции. Его слова передаёт «Чемпионат».

Бегун выразил надежду на то, что он сможет попасть на Олимпиаду в Париже, а также добавил, что всё будет зависеть от того, как скоро разрешится политическая ситуация.

«Если она будет тянуться года три, то всё будет сложно. А если спецоперация быстро закончится и наметится хоть какой-то позитив в отношениях с мировым сообществом, то, думаю, и вопрос с Олимпиадой будет решён», — сказал Шубенков.

Спортсмен добавил, что сам он выступает за диалог.

По мнению Шубенкова, в этом году российским спортсменам придётся отдохнуть, но в следующем году ситуация будет проще.