Сергей Шубенков предположил, когда могут снять санкции с российских спортсменов
Легкоатлет выразил надежду на то, что ему всё-таки удастся попасть на Олимпиаду в Париже
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков порассуждал о том, когда с российских спортсменов снимут санкции. Его слова передаёт «Чемпионат».
Бегун выразил надежду на то, что он сможет попасть на Олимпиаду в Париже, а также добавил, что всё будет зависеть от того, как скоро разрешится политическая ситуация.
«Если она будет тянуться года три, то всё будет сложно. А если спецоперация быстро закончится и наметится хоть какой-то позитив в отношениях с мировым сообществом, то, думаю, и вопрос с Олимпиадой будет решён», — сказал Шубенков.
Спортсмен добавил, что сам он выступает за диалог.
По мнению Шубенкова, в этом году российским спортсменам придётся отдохнуть, но в следующем году ситуация будет проще.