Так, у Камилы Валиевой все же нашли допинг. Что это означает и снимут ли ее с Олимпиады?

Российскую фигуристку, 15-летнюю Камилу Валиеву, которая уже завоевала золото на Олимпиаде в Пекине в командном турнире, официально обвинили в употреблении запрещённого вещества триметазидин. Объясняем, что это значит для нашей сборной и будет ли спортсменка отстранена от Олимпиады. Тем более она является одной из фавориток в турнире у девушек, который стартует уже в ближайшее время.

В чём обвинили Камилу Валиеву?

Разговоры о том, что у Валиевой сомнительная допинг-проба, появились ещё 8 февраля вечером. Однако никаких заявлений со стороны МОК и российской команды не поступило. Утром 11 февраля International Testing Agency (ITA), которое отвечает за допинг-тестирование в Пекине, опубликовало официальный пресс-релиз. Из него стало известно, что допинг-проба российской фигуристки, сданная 25 декабря во время чемпионата России, дала положительный результат на триметазидин.

А что такое триметазидин?

Этот препарат принимают для улучшения работы сердца. Запрещённое вещество найдено в микродозе, и оно действительно не сказывается на результатах выступлений. Однако, согласно правилам WADA, употреблять его всё равно запрещено. Наша бобслеистка Надежда Сергеева также принимала триметазидин и её отстранили от соревнований на восемь месяцев.

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И что, Камилу Валиеву отстранили от Олимпиады?

Нет! Сначала на девушку наложили временное отстранение. Однако сейчас его уже сняли. Это значит, что фигуристка может тренироваться и выступать в индивидуальных соревнованиях. Международный олимпийский комитет воспользуется правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью в Пекине. До этого времени Камила может тренироваться, официально она не отстранена, но и олимпийской чемпионкой её, как и всех её партнёров по команде, пока называть нельзя.

Какие санкции грозят Валиевой? А золото у нашей команды отнимут?

Никто не знает. МОК изучает все детали и не планирует сразу лишать спортсменку, а также других фигуристов, выигравших командный турнир в Пекине, золотых медалей.