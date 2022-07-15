Умер бывший футболист «Спартака» Александр Козлов

Скончался бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. Ему было 29 лет.

Что стало причиной кончины — пока неизвестно. В пресс-службе подмосковного ФК «Зоркий», где играл Козлов, агентству ТАСС сообщили, что разбираются в причинах произошедшего.

Представители «Спартака» тем временем выразили «глубокие соболезнования родным и близким» спортсмена.

«Воспитанник нашего клуба выступал за первую команду с 2010 по 2015 год, принимал участие в играх чемпионата и Кубка страны, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего провел за „Спартак“ 28 матчей и забил один мяч», — отметили в пресс-службе красно-белых.