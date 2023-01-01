Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу команды алтайского спортсмена

01 января 2023, 14:29, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Кирилл Марченко забросил пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона за «Коламбус Блю Джекетс», пишет «Чемпионат».

31 декабря на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НХЛ, где «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду сыграли с «Чикаго Блэкхоукс». Хозяева победили со счётом 4:1.

«За три секунды до конца второго периода свою пятую шайбу в 12 матчах дебютного сезона забросил российский форвард „Коламбуса“ Кирилл Марченко, отличившийся с передач Джонни Годро и Гэвина Байройтера», — говорится в публикации.

Кирилл Марченко родился в 2000 году в Барнауле, где и начинал заниматься хоккеем. В 2018 году был выбран под общим 49-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».