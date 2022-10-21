Уроженец Барнаула оформил хет-трик в матче чемпионата НХЛ

Уроженец Барнаула, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Утром 21 октября по алтайскому времени спортсмен забросил три шайбы в выездной игре против «Эдмонтон Ойлерз». Правда, результативная игра барнаульца не спасла «Каролину» от поражения. «Ураганы» в итоге уступили со счётом 4:6.

Хет-трик Свечникова в ворота «Нефтяников» стал для него первым в матчах чемпионатов НХЛ. В четырёх играх сезона 2022/23 барнаулец уже набрал 8 очков по системе «гол плюс пас».

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. В «Каролине он играет с 2018 года. За это время Свечников провёл в НХЛ 286 матчей, в которых набрал 214 очков за результативность.

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Спорт Уроженец Барнаула набрал три очка за результативность в матче чемпионата НХЛ