Уроженец Барнаула забил десятый гол в свой дебютный сезон в НХЛ

Однако матч команда Кирилла Марченко проиграла

24 января 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Кирилл Марченко забил десятый гол в свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге. Утром 24 января по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" поразил ворота "Калгари Флеймз" в очередном матче чемпионата НХЛ.

В итоге основное время игры не выявило победителя – 3:3, а в овертайме хоккеисты "Калгари" сумели забить победный гол благодаря точному броску Диллона Дюбе. 4:3 – победа "Флеймз".

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В 10-летнем возрасте Кирилл вместе с семьёй переехал жить в Тюмень, где и продолжил хоккейные тренировки. В 2018 году "Коламбус" выбрал Марченко во втором раунде драфта НХЛ. В этом сезоне форвард дебютировал в основе "жакетов".

В начале января Марченко впервые в своей заокеанской карьере забросил три шайбы в игре регулярного чемпионата против "Каролины Харрикейнз". Всего на данный момент 22-летний нападающий сыграл за "Коламбус" 24 матча, в которых отправил в ворота соперников 10 шайб.