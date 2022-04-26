В Барнауле открыли чемпионат и первенство России по кикбоксингу

В Барнауле в спортивном комплексе «Титов-Арена» 26 апреля состоялась церемония открытия чемпионата и первенства России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В регион на соревнования приехали свыше 900 кикбоксёров более чем из 50 регионов страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приветствуя участников соревнований губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что последний раз чемпионат России по кикбоксингу проходил в регионе более 25 лет назад.

«Вы наши долгожданные гости. Убеждён, что нынешние соревнования, безусловно, будут новой яркой страницей в развитии кикбоксинга и нашей страны, и нашего региона», — подчеркнул губернатор.

Посетивший церемонию глава Республики Калмыкия, президент российской федерации кикбоксинга Бату Хасиков поблагодарил своего алтайского коллегу, а также Минспорта края, мэрию Барнаула, федерацию кикбоксинга края за организацию такого масштабного праздника.

Соревнования в рамках чемпионата и первенства России по кикбоксингу в Барнауле продлятся до 30 апреля.

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