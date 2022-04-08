В Барнауле прошел краевой финал шахматного турнира «Белая ладья»

Краевой финал турнира школьных команд «Белая ладья» прошёл в Барнауле с 31 марта по 4 апреля 2022 года. Соревнования собрали большое количество участников — на старт вышли 26 школьных команд (по 4 человека в каждой) из 23 муниципалитетов. Турнир состоялся на площадке АлтГТУ.

«Белая ладья» традиционно становится рекордсменом в стране по количеству муниципалитетов-участников. Это благодаря тому, что региональная Федерация шахмат вместе с Министерством спорта Алтайского края берёт на себя финансирование питания и проживания иногородних участников, прошедших отбор в финал.

Победителем стала команда барнаульской гимназии № 42 с рекордным результатом. Артём Мещеряков, Артём Наземцев, Роман Ворошилов и Дарья Хегай выиграли все 28 партий, не отдав своим соперникам даже половинки очка. Серебряным призёром турнира стала команда барнаульской школы № 128, отстав от чемпионов на 8 баллов (или два командных матча). Бронзу забрали ученики бийской школы № 3, опередившие по дополнительным показателям школьников из Славгорода.

«Успех 42-й школы из Барнаула под руководством Татьяны Цепенниковой в финале был ожидаем. Команда на две головы сильнее всех остальных соперников. Весь вопрос был в том, отдадут ли они своим оппонентам хоть что-то. В итоге чемпионы оказались „безжалостными максималистами“, что в какой-то степени даже хорошо: психология победителей очень пригодится этой команде летом, во время всероссийского финала. Ведь там 42-я школа вполне может бороться и за попадание в первую пятёрку, и даже за медали», — рассказали представители алтайской Федерации шахмат.

Кстати, в 2013 году именно 42-я школа стала бронзовым призёром всероссийского финала «Белая ладья» (тогда за неё играли Алексей Сорокин, Максим Клименко, Анна Гостеева и Ольга Яныгина). А ещё спустя год ребята из 42-й заняли в стране седьмое место.

Стоит отметить и крепкую команду 128-й барнаульской школы. Андрей Осадчий, Миша Горлов, Олег Фролов и Настя Карбышева выиграли шесть матчей из семи, в том числе вышли победителями в двух ключевых поединках с бийчанами (школы № 3 и № 11).

Бийская дружина (за школу № 3 играли Ксения, Дмитрий и Анна Будаевы, а также Ксения Скрипченко) сумели удивить жюри. Они обошли в борьбе за бронзу сильную команду из Мамонтовского района (матч завершился со счётом 2:2), а также своих земляков-бийчан, выиграв ключевой матч у 11-й школы со счётом 3:1. Отметим, что на первой доске здорово выступила Ксения, набравшая пять очков из семи.

АлтГТУ провёл большую работу при подготовке мероприятия, чтобы всем участникам и родителям было комфортно во время проведения турнира. Более того, в библиотеке вуза, где проходили соревнования, энтузиастами шахмат университета была организована выставка шахматных экспонатов, где среди других были шахматы, на которых в известном советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» играл кардинал Ришелье (те, кто смотрел фильм, наверняка помнят эту сцену).

Федерация шахмат Алтайского края благодарит сотрудников университета и ректора Андрея Маркова за высокий организационный уровень соревнований.

Добавим, что этот турнир — один из немногих, где спортсмены из сельской местности Алтайского края могут проверить свои силы в борьбе с сильнейшими юными шахматистами региона. Алтайская федерация шахмат совместно с региональными министерствами спорта и образования проводят последовательную политику, чтобы собрать на краевом финале представителей всех муниципалитетов региона. И этому в немалой степени способствует реализация в крае программы «Шахматы в школах» и президентского гранта по открытию детских шахматных клубов.