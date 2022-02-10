В МОК назвали спекуляцией слухи о положительном допинг-тесте Валиевой

Глава МОК Марк Адамс отказался комментировать слухи о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. При этом он отметил, что спортсменам и болельщикам нужно набраться терпения.

“Да, вчера возникла ситуация, но юридические детали я не буду комментировать. Возможная положительная допинг-проба — это слухи”, — сказал Адамс РИА Новости.

Он также добавил, что распространение слухов об отмене церемонии награждения — это спекуляция. По словам Адамса, нужно набраться терпения, для того чтобы дождаться решения ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что церемонию награждения фигуристов отложили из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой. “Спорт-Экспресс” писал о том, что из-за этого россиян лишат золотых медалей, однако позднее само издание опровергло это сообщение.