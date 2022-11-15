Это другая реальность. Барнаульцы рассказали, как бег преобразил их жизнь

Бросить вызов самому себе, раскрыть потенциал, достичь новых рекордов — именно с этими громкими словами у многих ассоциируется спорт. Кажется, что это большая и опасная арена, на которую выходят только те, кто готов постоянно быть «быстрее, выше, сильнее». Но на самом деле у каждого свой старт (в прямом и переносном смысле). Для кого-то тренировки — это способ побыть наедине с собой, для кого-то — возможность научиться терпению и упорству, для кого-то — хобби, позволяющее найти дружную компанию единомышленников. О своих стартах, дистанциях и победах amic.ru рассказали участники бегового клуба Probeg22 — честно, искренне и (предупреждаем) очень вдохновляюще.

Быть примером, заряжать энергией

Елена пришла к бегу постепенно с 2019 года. В её окружении всегда было много спортсменов, и она хорошо понимала, что такое дисциплина, характер и воля к победе. Сама она, будучи работающей мамой, успевала уделять время тренировкам на обыкновенных стадионах — занималась общей физической подготовкой. Там она увидела, как Катя Клопцова — тренер Probeg22 — ведёт тренировки по бегу. Так она и присоединилась к клубу, всерьёз увлеклась, начала участвовать в соревнованиях, стартах, как местных, так и в других регионах.

«И тогда я поняла, что теперь я на своём месте. Видели бы вы глаза моих детей, когда они видят меня на пьедестале. А их крики „Мама, давай“ — поверьте, это дорогого стоит», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Елена на стадионе / Фото: беговой клуб Probeg22

Теперь, имея за плечами несколько лет опыта в беговом спорте, у Елены всегда есть о чём рассказать друзьям и знакомым. Например, о масштабных марафонах в центре Москвы или горных трейлах по Алтаю на 52 км. Эти истории всегда захватывают и вдохновляют: даже опытные спортсмены слушают, «открыв рот».

«Каждый выездной старт — как маленькое путешествие, и в то же время — целая жизнь», — говорит Елена.

Спортсменка особенно ценит, что бег помогает ей обрести себя.

«Бег, тренировки, старты, команда — это другая реальность, которая принадлежит только мне. Ведь в обычной жизни я всегда принадлежу кому-то — детям, работе, обстоятельствам. А бег — это история про себя. И здесь невозможно притворяться. За дистанцией ты можешь быть кем угодно — матерью года, женой супермужа, крутым управленцем. Здесь всё это не имеет значения. На дистанции есть только ты и то, что ты собой представляешь здесь и сейчас. И для всех скептиков: я бегу не от себя, я бегу К СЕБЕ», — подытожила Елена.

Елена на соревнованиях / Фото: беговой клуб Probeg22

В погоне за секундами

Сергей пришёл в Probeg22, уже имея определённые результаты. Но ему хотелось повысить свои показатели и максимально раскрыть свой потенциал.

«Ежегодно у нас проходит сельская олимпиада спортсменов края, где бегают три километра. Условия отбора — это выполнение второго взрослого разряда. Я пробежал свои 9 минут 39 секунд, выполнив условие. Но этот результат у меня стоял на месте полтора года. Я хотел улучшить его и тренировался самостоятельно, пока однажды мой друг не рассказал про беговой клуб Юры и Кати», — рассказал Сергей.

Сергей на тренировке / Фото: беговой клуб Probeg22

В мае 2021 года Сергей получил в клубе индивидуальный план тренировок. Задача была за три месяца выйти на результат в 09:20. В итоге контрольное время на финише показало 09:22.

«Это очень порадовало меня, мой труд оправдал себя. После я перешёл на общие групповые занятия, чтобы тренеры видели меня и могли что-то скорректировать по технике. Результаты за полтора года вызывают восхищение: „высокое бедро“, „нога собрана“, таз „не висит“ — теперь я выполняю основные критерии красивого и техничного бега», — добавил спортсмен.

Сергей на тренировке / Фото: беговой клуб Probeg22

На кубке Барнаула зимой 2022 Сергей финишировал в забеге на три километра третий с рекордным для себя результатом 09:16. Затем, в рамках весеннего полумарафона в Новосибирске, пробежал 5 км, занял пятое место и тоже с личным рекордом — 16:13. Далее были соревнования СФО, где он был вторым с результатом 09:01. Это был отбор на чемпионат России. Там Сергей взял четвёртое место с 08:57.

«Я прогрессирую на всех дистанциях. Но быстрые секунды не даются по щелчку. Организм должен пройти все стадии адаптации к нагрузкам. Только планомерными тренировками, слушая рекомендации тренера, можно достичь устойчивого хорошего результата», — подытожил Сергей.

Красота в своё удовольствие

Ольга узнала о беговом клубе в 2019 году из соцсетей. У неё как раз появилось свободное время, и она решила, что его стоит занять спортом.

«После двух тренировок в клубе ко мне присоединился мой муж Дима. Так у нас появилось семейное увлечение. Новые кроссовки, беговые часы, приятная боль в мышцах после силовых тренировок — всё это стало частью нашей жизни», — рассказывает Ольга.

Ольга и Дмитрий / Фото: беговой клуб Probeg22

С помощью бега спортсменке удалось похудеть на 10 кг. Хотя она и утверждает, что это — не главное. Главное — удовольствие от занятий спортом.

«Глядя на тренера Катю — красивую, спортивную, стройную девушку, появилась мысль: надо заняться своей фигурой. Я похудела, и бегать стало значительно легче, а самочувствие значительно улучшилось. Главная задача, которую ставят перед нами тренеры, — здоровье и удовольствие от бега. Всё это даёт замечательные результаты — все наши ребята отлично выглядят и ещё лучше себя чувствуют, и уже бегают на соревнованиях полумарафоны и марафоны», — добавила Ольга.

Осознанно, а может и в беспамятстве

Муж Ольги, Дмитрий, утверждает, что это не он пришёл в бег, а бег настойчиво, с раннего детства пытался войти в его жизнь — сначала с детсадовскими воспитателями, потом со школьными учителями, тренерами спортивных секций, военными командирами и даже хулиганами во дворах.

«Это сформировало во мне утверждение, постепенно переросшее в аксиому, что бег — это жизнь. Приняв это, я своевременно узнал, что моя жена нашла коллектив, где люди бегают осознанно (или в беспамятстве — тут непонятно, что ими вообще движет), под руководством тренера (бесспорно талантливой и молодой легкоатлетки). Я спросил: „А мне можно?“ и меня привели...», — вспоминает Дмитрий.

Ольга и Дмитрий / Фото: беговой клуб Probeg22

Дмитрий был в абсолютно «разобранном» состоянии: с растяжением коленных связок, «не бегун и даже еле ходун». Но он хотел добавить активности в свою жизнь и улучшить общее физическое состояние.

«И вот я тут уже три года, наслаждаюсь тренировками, общением с бесстрашным и добрым коллективом, а также с молодым и талантливым тренерским составом. Юра и Катя Клопцовы неизменно удивляют нас филигранно точной подводкой к стартам, на которых все „внезапно“ ставят личные рекорды, преодолевают какие-то сумасшедшие расстояния, при этом шутя и улыбаясь», — отметил Дима.

Фото: беговой клуб Probeg22

Физлицо Гусева Наталья Борисовна