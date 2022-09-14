Волейболистки «Алтай-АГАУ» дважды проиграли в Новосибирской области. Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд высшей лиги «Б» стартовал 13 сентября в Куйбышеве.

В турнире участвуют восемь команд, которые поделены на две группы. «Алтай-АГАУ» выступает в квартете «А» вместе с иркутским «Локомотивом-Ангарой», «Сахалином» из Южно-Сахалинска и молодёжной командой «Енисей-2» из Красноярска. На первом этапе команды играют в один круг. По его итогам две сильнейшие выйдут в полуфинал.

В стартовом матче, 13 сентября, «Алтай-АГАУ» уступил иркутянкам — 0:3. Счёт по партиям — 13:25, 22:25, 14:25. Сегодня, во второй игре, барнаульские волейболистки также в трёх сетах потерпели поражение от «Сахалина».

Завтра алтайским девушкам предстоит заключительный матч группового турнира против «Енисея-2». Игра начнётся в 12:00 по барнаульскому времени.