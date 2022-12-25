Cледующие матчи барнаульцы проведут уже в 2023 году

25 декабря 2022, 22:29, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Волейболисты «Университета» дома взяли реванш у челябинского «Динамо». Повторный матч высшей лиги «А» чемпионата России среди мужских команд состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе «Победа» и завершился с результатом 3:1 в пользу хозяев. Счёт по сетам 20:25, 25:16, 25:17, 25:16.

Напомним, в первой игре, которая состоялась в субботу, 24 декабря, «студенты» потерпели поражение также в четырёх партиях. Результаты игр в Барнауле не изменили положение команд в турнирной таблице. Челябинцы по-прежнему четвёртые, «Университет» на пятом месте.

Следующие матчи барнаульцы проведут уже в 2023 году. 14 и 15 января в Екатеринбурге соперником алтайских волейболистов станет местный «Локомотив-Изумруд». А на домашнюю площадку «Университет» вернётся 20 и 21 января. В эти дни команда Ивана Воронкова примет на своей территории пермскую «Каму».