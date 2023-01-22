Волейболисты «Университета» обменялись победами с пермской "Камой"

Следующие встречи барнаульские волейболисты проведут 28-29 января в Ижевске против команды "ИжГТУ-Динамо"

22 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболисты "Университета" на домашней площадке обменялись победами с пермской "Камой". Очередные матчи высшей лиги "А" чемпионата России среди мужских команд состоялись в барнаульском спорткомплексе "Победа" 20 и 21 января.

Сначала "студенты" уверенно выиграли – 3:0. Счёт по сетам – 25:19, 25:23, 25:23. В повторной игре 21 января барнаульцы уступили с результатом 1:3 (25:21, 19:25, 21:25, 26:28). После матчей с пермяками "Университет" занимает пятое место в турнирной таблице. "Кама" на предпоследней, седьмой строке.

Следующие встречи барнаульские волейболисты проведут 28-29 января в Ижевске против команды "ИжГТУ-Динамо", которая замыкает таблицу высшей лиги "А".