Следующие матчи барнаульцы проведут на домашней площадке 20 и 21 января против пермской "Камы"

16 января 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболисты "Университета" в Екатеринбурге обменялись победами с "Локомотивом-Изумрудом". Очередные матчи предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А" состоялись 14 и 15 января.

В субботу барнаульские волейболисты уступили – 1:3. Счёт по партиям – 18:25, 23:25, 25:16, 22:25. В повторной игре, 15 января, "студентам" удалось взять волевой реванш – 3:2 (29:31, 21:25, 25:20, 25:19, 22:20).

После матчей на Урале "Университет" остался на пятом месте турнирной таблицы.

Следующие матчи барнаульцы проведут на домашней площадке 20 и 21 января против пермской "Камы".