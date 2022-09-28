Воспитанник барнаульского футбола может стать лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам сентября

Имена претендентов на звание лучшего игрока Российской премьер-лиги по итогам сентября назвали эксперты РПЛ. Всего в списке номинантов пять футболистов. Среди них — нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, который начинал свою карьеру в Барнауле.

В сентябре форвард забил три гола в трёх матчах за «красно-белых» в чемпионате страны. Также Соболев отличился в игре на Кубок России с воронежским «Факелом» и реализовал пенальти в товарищеском матче за сборную России против Киргизии.

Кроме барнаульца на победу претендуют нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз, полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, Никита Бурмистров из «Сочи» и аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера.

Болельщики могут отдать свой голос в официальной группе РПЛ во «ВКонтакте».