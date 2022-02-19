Второй олимпийский финал в хоккее за четыре года. Как россияне провели очередной день Игр

Сборная России в пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине завоевала единственную бронзовую медаль. Её принес фристайлист Сергей Ридзик в дисциплине ски-кросс. А вот российские конькобежцы и биатлонисты накануне попасть на пьедестал почёта не сумели. Зато порадовали отечественные хоккеисты, вышедшие в финал Игр, где встретятся в воскресенье с Финляндией.

Барнаулец Виктор Муштаков показал восьмой результат на дистанции 1000 м у конькобежцев, до бронзы ему не хватило 0,26 с. На этом Олимпийские игры для Муштакова завершены. Более успешно проявили себя российские фигуристы. После короткой программы у пар три российских дуэта занимают второе, третье и четвёртое места. Причём Евгения Тарасова и Владимир Морозов отстают от китайских спортсменов всего на 0,16 балла, а значит, имеют все шансы на золото.

В общекомандном зачёте Россия завоевала 27 медалей различного достоинства. Лидируют по традиции норвежцы, причём скандинавы установили новый рекорд Игр: 15 золотых медалей, и это за два дня до окончания соревнований. Ни одна страна в истории зимних Олимпиад ещё не брала так много наград высшей пробы.

Какие медали разыграют на Олимпиаде в субботу, 19 февраля

В предпоследний день Игр в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Очередное золото болельщики ждут от лыжника Александра Большунова в мужском лыжном марафоне на 50 км. Способны бороться за первую строчку и российские фигуристы-парники. Всё решится по итогам произвольной программы. При удачном стечении обстоятельств россияне здесь могут рассчитывать сразу на две медали. Возможно призовое место и в масс-старте у конькобежцев.