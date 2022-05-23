«Я всегда кайфую от побед»: Виталий Мантлер о БК «Барнаул», НБА и Майкле Джордане

Виталий Мантлер стал генеральным директором баскетбольного клуба «Барнаул» в феврале 2020 года. Всего за два сезона под его руководством команда с первой же попытки выиграла в Суперлиге-2 и заняла десятое место в престижной Суперлиге. Ради работы в Барнауле Виталий Мантлер переехал из Москвы, где отказался от высокой зарплаты руководителя территориального управления Центра организации дорожного движения Москвы. Большой фанат НБА Вячеслав Кондаков поговорил с Мантлером о том, что его заставило уехать из столицы страны развивать баскетбол в Алтайском крае. А ещё гендиректор БК «Барнаул» рассказал, как подростком впервые посмотрел матчи «Чикаго Буллз» и влюбился в игру Майкла Джордана. Его Мантлер до сих пор считает лучшим игроком в истории баскетбола.

«Сегодня НБА в моей жизни уже играет второстепенную роль»

— Я стал следить за баскетболом в середине 90-х, когда раз в неделю по РТР показывали матчи НБА. В основном с участием культовой команды «Чикаго Буллз», где играли Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман. А как вы полюбили этот вид спорта?

— Так же как и вы: в 90-е. В 9 лет я начал играть в школе в баскетбол и параллельно смотрел передачу «Лучшие игры НБА на РТР», которую вёл Владимир Гомельский. Тогда почему-то показывали много матчей именно легендарной команды «Чикаго Буллз». Несмотря на это, не могу назвать себя болельщиком «быков». Но благодаря этой команде я и полюбил баскетбол.

— За какую команду болеете в НБА?

— Я переживаю персонально за некоторых игроков. Конкретно за Луку Дончича. Хочется, чтобы он наконец-то стал MVP, получил чемпионский перстень и немножко похудел. Как бы это весело ни звучало, но ему нужно усердно работать над своим телом. Как только Лука сбросит несколько лишних килограммов, то сразу завоюет все индивидуальные награды. Игрок он — топ. А вообще последние два года я мало времени уделяю заокеанскому баскетболу, потому что сосредоточен на работе в БК «Барнаул». Больше смотрю матчи Суперлиги и Единой лиги ВТБ. Мне нужно следить за перспективными молодыми игроками, которые могли бы усилить нашу команду. Сегодня НБА в моей жизни уже играет второстепенную роль. Не то, что раньше, когда я специально не спал ночью, чтобы не пропустить игру с участием «Бостон Селтикс». Однако всё равно стараюсь следить за результатами матчей хотя бы в новостях.

— Кто лучший баскетболист в истории?

— Однозначно Майкл Джордан. Это человек, который мог выиграть любой матч в одиночку.

— После сериала «Последний танец» на Netflix у вас не изменилось отношение к нему?

— Какими-то моментами я был шокирован. Однако стал любить ещё сильнее после увиденного в сериале. Никогда бы не смог подумать, что у Джордана были натянутые отношения со Скотти Пиппеном. Всегда считал, что они друзья и прекрасно ладят за пределами площадки на каком-то ментальном уровне. Оказалось, это не так. Просто они суперпрофессионалы, которые заставили весь мир поверить в их дружбу. «Последний танец» вскрыл всю правду. Сериал стал для меня настоящим откровением.

— В последние несколько лет в НБА «рулят» игроки не с американским паспортом. Помимо Луки Дончича, которого вы упомянули, это Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Джоэл Эмбиид. Вам нравится тенденция, что США перестают быть монополистами, а в баскетбол научились хорошо играть уже во многих странах мира?

— Можно только порадоваться, что Европа поставила в НБА так много ярких талантов из-за океана. Был такой замечательный фильм «Белые не умеют прыгать». Оказывается, что ещё как умеют и делают это не хуже, чем афроамериканцы. Мне запомнился один молодой игрок из СШОР «АлтайБаскет» Матвей Попов ростом 1,9 метра. Для своего юного возраста он уже так потрясающе исполняет данки, что я каждый раз вскакиваю с кресла от восторга. В Суперлиге данки делают не часто, а этот молодой баскетболист взлетает над кольцом с хорошей амплитудой и ярко кладёт мяч сверху. Это говорит о том, что в Европе научились играть не хуже, чем в НБА. Хотя американцы всё равно делают лучшее шоу на планете и радуют болельщиков зрелищным баскетболом. При этом, мне кажется, что европейские команды больше времени уделяют тактике. Но нельзя сравнивать американский и европейский баскетбол. Если ты хочешь поесть вкусный стейк — посмотри НБА. Там атаки развиваются стремительно. Почти каждый бросок оказывается результативным. Бам! Бам! Бам! Хочешь кошерной пищи — посмотри Евролигу или матч Единой лиги ВТБ.





— А что за блюдо Суперлига, где выступает БК «Барнаул»? Мне, как поклоннику НБА, сложно смотреть много матчей нашей команды, где игроки не могут попасть пять трёхочковых бросков подряд. При этом я понимаю, что в БК «Барнаул» играют местные воспитанники и за них вдвойне интересней переживать.

— Суперлига заметно выросла в качестве за последние годы. Матчи регулярного сезона и плей-офф Суперлиги в этом году показывали на телеканале «Матч». Скажите, результаты игр какой ещё из профессиональных команд Алтайского края можно узнать на главном спортивном телеканале страны? Ни алтайского волейбола, ни футбола, ни хоккея вы на федеральном телевидении не найдёте. Суперлига стала продуктом, который интересен зрителю. Даже нейтральному, который следит за баскетболом нерегулярно. Мне кажется, что БК «Барнаул» повезло стать частью такого интересного спортивного продукта.

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«В Москве болельщики сидят как в театре»

— Как сделать так, чтобы Суперлига была таким же популярным и успешным брендом, как НБА? В США, например, очень престижно пойти на игру чемпионата, отдав только за билеты несколько сотен долларов. Каждый квадратный метр спортивных арен в Америке приносит доход клубам. У нас же в России команды не научились зарабатывать на спорте.

— Если бы я знал, что нужно сделать, — уже давно бы реализовал это в Барнауле. Например, я был в Москве на игре ЦСКА против минского «Цмоки» в рамках Единой лиги ВТБ. На трибунах было порядка 16 человек! И это воскресным днём, а не в будни. Болельщикам почему-то показался этот матч не интересным. Это при том, что ЦСКА — один из лучших клубов в Европе с огромным бюджетом на маркетинг и пиар. Однако у москвичей, видимо, есть блюда поинтереснее, чем баскетбол. Они избалованы крупными спортивными событиями. А мы — нет: в Барнауле нет возможности смотреть матчи высокого уровня. Для этого приходится ездить в другие города страны. Не скажу, что барнаульские болельщики разочарованы этим, у них есть своя Суперлига, которая не менее интересна. Именно в ней в основном выступают перспективные молодые российские игроки. Это наша уникальность. Посмотрите, как был переполнен спорткомплекс «Победа» в Барнауле на матчах с «Руной» или «Уралмашем». Несмотря на поражения нашей команды, болельщики получили удовольствие от игры. Тем более в составе «Руны» и «Уралмаш» выступает много именитых баскетболистов. Барнаульские болельщики приходили посмотреть, в том числе, и на их игру.

— С прошлого сезона наконец-то вы ввели платный вход на игры для зрителей. Это необходимо было сделать уже давно. Это приносит доходы?

— Коммерческая привлекательность лиги есть. В Барнауле она даже выше, чем во многих других регионах. Но пополнять этим бюджет всерьёз вряд ли возможно. Думаю, что мы продолжим сотрудничество с телеканалом «Катунь 24». Первые трансляции на «Катуни», состоявшиеся в 2022 году, показали неплохие результаты. Считаю, что если зритель даже на несколько секунд включил баскетбол и увидел БК «Барнаул», уже здорово. Билеты за деньги — важный шаг к определённой культуре боления. Заплатив символическую сумму, человек осознаёт, что не «на халяву» пришёл и может чего-то ждать от увиденного. А я, в свою очередь, должен что-то дать ему. Жизнь показала, что болельщиков не смутила практика продажи билетов.

— Почему на игры НБА или студенческих чемпионатов в городах США, даже с населением меньше, чем в Барнауле, всегда полные трибуны, а у нас сложно привлечь болельщиков на матч даже бесплатно? Как сделать так, чтобы за баскетболом в Барнауле следил весь город?

— В НБА работает огромная пиар-команда, которая «продаёт» этот продукт всему миру. В каждом американском городе, где существует команда НБА или НХЛ, превосходно работают местные спортивные СМИ. Это уровень, к которому нам нужно стремиться. При этом барнаульский болельщик очень умный и хорошо разбирается в игре — лучше, чем простой обыватель. Он понимает все тонкости игры и эмоционально реагирует на красивые комбинации. На домашних играх с БК «Иркут» в этом сезоне уровень накала был таким высоким, что поднеси спичку и всё сразу пыхнуло бы. Ради этого и стоит выкладываться в каждом матче. Я лично получаю удовольствие от того, когда игра идёт что называется «очко в очко». В Суперлиге, на мой взгляд, есть всего два баскетбольных города: Барнаул и Иркутск. В Москве болельщики сидят как в театре. Смотрят безэмоционально. Я — человек эмоциональный и мне сложно смотреть баскетбол сидя. Даже на играх школьных команд. В США действительно колоссальное внимание уделяется студенческому баскетболу. Оно и понятно. Спорт в США — социальный лифт. Ты можешь случайно получить травму и закончить карьеру. Поэтому все молодые игроки после школ стремятся в колледж. Мне не интересны ребята, которые не хотят получать высшее образование. Баскетбол — игра для умных. Здесь нужно быстро думать. Если ты этого не умеешь — значит, баскетбол не твоё.

— Почему у американцев получается развивать студенческие спортивные лиги, а у нас — нет?

— Мы тоже пытаемся. В 2019-м в Барнауле состоялся международный турнир студенческих команд Student Hockey Challenge. На всех играх в «Титов-Арене» были переполненные трибуны. Если в Барнауле была бы приличная студенческая команда, то в спорткомплексе «Победа» не было бы свободных мест. Я в этом уверен. Студенческая команда позволила бы привлечь в нашу детскую школу новых детей. Баскетбол, по моему мнению, едва ли не самый популярный в городе вид спорта. У нас такое большое количество желающих заниматься баскетболом, что мы не можем принять всех в СШОР.

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— Настолько выросла популярность бренда БК «Барнаул» после победы в Суперлиге-2?

— Глобально. Первый бум интереса к баскетболу в городе произошёл, когда командой руководил Михаил Панфилов. Однако потом наступил некий спад интереса, потому что команда не показывала хорошего результата. Вся проблема в том, что в разных регионах страны неравномерный интерес к баскетболу. На матчи топовой команды «Уралмаш» в регулярном сезоне ходило не более 40 человек. На современную и вместительную арену. Если в Барнауле была бы команда такого высокого уровня, то она всегда собирала бы полные трибуны. Да, мы не выигрываем регулярно, но стараемся радовать зрителей красивой игрой. За это БК «Барнаул» и ценят во всей Суперлиге.

«Нет ничего слаще и приятнее в жизни, чем побеждать на паркете»

— Вы играли за сборную АГМУ по баскетболу. Почему не стали строить профессиональную карьеру игрока?

— Я сам из Славгорода и никогда не думал о профессиональном спорте. Всегда считал, что это, скорее, хобби, чем основная профессия. Хотя с командой АГМУ ездил на соревнования по всей стране. Всегда знал, что после окончания университета необходимо работать по профессии. Однако сейчас, возвращаясь назад, жалею, что не попробовал поиграть хотя бы на уровне Суперлиги. Я всегда кайфую от победы. Нет ничего слаще и приятнее в жизни, чем побеждать на паркете. Этот принцип доношу до всей команды.

— Вы сказали, что у вас нет классической баскетбольной школы. Но разве она вообще нужна? Многие звёзды НБА пришли в лигу с улицы и потом с тренерами приобрели базовые тактические навыки.

— У афроамериканцев другие физические данные, чем у европейцев. Они используют максимально своё тело. Недавно общался с четырнадцатилетним подростком ростом 1,8 метра. Оказалось, он вообще не интересуется спортом, а играет в компьютерные игры. Пригласил его на тренировку. Выяснилось, что у парня неплохие задатки. Увидел в нём способность думать на паркете и принимать умные решения. Значит, у молодого человека есть шанс вырасти в хорошего игрока.

— У вас хорошая репутация в Суперлиге как человека, который в первом же сезоне вывел команду с одним из самых маленьких бюджетов в середину турнирной таблицы. Мы знаем, что игроков БК «Барнаул» уже переманивают другие команды. А вас звали в другой клуб?

— Я не помню случаев, чтобы менеджеры баскетбольных клубов переходили из одного клуба Суперлиги в другой. Они все привязаны к своим регионам. После победы в Суперлиге-2 у меня было предложение от другой команды лиги с хорошим бюджетом. Предложение было щедрым, но я не мог просто так взять и уйти из БК «Барнаул». Мне интересней идти дальше с командой, играть в подэлитном дивизионе страны.

— Как вы провели ночь после победы над «Чебоксарскими ястребами» в финале Суперлиги-2?

— Праздновал! Сначала был в одном месте, потом поехал в другое. Отмечал победу с игроками. Утром я был самым счастливым человеком на свете.

— Не было чувства опустошения и понимания, что в Суперлиге не будет просто?

— Нет, не было времени на отдых. Мы мгновенно переключились на подготовку к новому сезону. У нас был большой список игроков, которых мы с тренерским штабом хотели видеть в команде. Я созванивался с агентами, вёл переговоры в условиях ограниченного бюджета. Важно было собрать команду, которая как пазл состояла бы из разных элементов.

«Мы открыты для сотрудничества с бизнесом»

— Профессиональный спорт в России должен жить исключительно за частные средства? Примеров частных баскетбольных команд в стране, к сожалению, не так много.

— Я верю, что в России будет работать такая же модель управления клубами, как в НБА. Люди скажут, что мне 45 лет, а я всё ещё верю в сказки. Верю. Однако произойдёт это не сразу и не по одному щелчку. Сейчас мы жить без бюджетных средств не можем. Отсутствие профессионального спорта в регионе — социальная проблема. Мы играем для детей, чтобы они, глядя на наши результаты, шли заниматься в спортивные секции. Мы хотим, чтобы Алтайский край не воспринимался в стране исключительно как туристический регион. Когда говорят Омск, то людям, интересующимся спортом, на ум сразу приходит хоккейная команда «Авангард». Пусть Барнаул у людей по всей стране ассоциируется именно с баскетболом. А добиться этого без помощи государства не получится. Да, у нас в крае много проблем. Кто-то скажет, что нужно строить дороги, больницы или детские сады, а не вкладывать их в спорт. Во всём должна быть золотая середина. Но это не значит, что клубы должны исключительно сидеть на бюджетных деньгах. Для высоких целей необходимо привлекать частные средства.

— В Алтайском крае есть те, кто хочет тратить собственные деньги на баскетбол?

— Я предлагаю каждому алтайскому предпринимателю, с которым встречаюсь на переговорах, индивидуальный пакет рекламных и спонсорских услуг, но пока отклика недостаточно. Мы открыты для сотрудничества с бизнесом.

— Вы работали руководителем территориального управления Центра организации дорожного движения Москвы. Чем вы занимались на этой должности?

— Это был очень интересный опыт, хотя поначалу было сложно. Я подписывал документы о неразглашении и не уверен, что обо всём могу рассказывать. Но если в общих чертах, то занимался контролем видеокамер, установленных на автомобилях и на улицах Москвы.

— И как вы попали на эту должность?

— Меня пригласили на собеседование, я прошёл ряд проверок и всё сложилось удачно. Моё медицинское образование не играло ключевой роли. Для работодателя был важен мой навык умения руководить людьми.

— А почему вернулись в Барнаул? Предполагаю, что сейчас уже давно бы работали в команде Сергея Собянина и получали бы хорошую зарплату в мэрии Москвы.

— В Москве было всё прекрасно: хороший уровень жизни, большая зарплата и много перспектив. Не было одного — баскетбола. А я его очень люблю. Поэтому и вернулся в Барнаул: заниматься тем, что мне доставляет удовольствие в жизни больше всего.

— Какую итоговую цель видите для себя на посту президента БК «Барнаул»? Через пять лет команда будет бороться за медали в Суперлиге?

— Мне очень этого хочется. Не буду говорить общими фразами, но мне важно, чтобы команда побеждала в каждом матче. Победа должна быть добыта любой ценой. Поэтому я не заглядываю в календарь, а живу от игры к игре. Однако и без чёткого плана развиваться спортивному клубу тоже нельзя. Я бы хотел брать пример с клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» из маленького города Ревда. Эта команда каждый год сражается за медали Суперлиги. Если нам не мечтать о Единой лиге ВТБ и Евролиге, то нужно брать за основу модель управления именно «Темп-СУМЗ-УГМК». Важно понимать, что клуб получает стабильное финансирование, которое позволяет входить в топ четырёх коллективов Суперлиги. У нас с деньгами не так всё просто. Для этого нужно привлекать частные средства. Тогда мы сможем постоянно быть в первой пятёрке.

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О дебютном сезоне в Суперлиге

— Признаться честно, были большие опасения, как сложится наш дебют в Суперлиге. Пример «Иркута», годом ранее проигравшего 14 матчей в своём дебютном сезоне, меня серьёзно тревожил. Но после того как мы провели комплектацию в сентябре 2021 года и сыграли контрольные игры с «Новосибирском», поняли, что не так уж и всё плохо. По игре многое получалось, и была мысль. В итоге десятое место. Хороший результат для дебюта. Сильно хотелось зацепиться за восьмёрку, но не получилось. Конечно, мы расстроились, но никакой трагедии не произошло. Мы и задачу на сезон ставили выше той, что ожидалась по нашему бюджету и по кадровым возможностям.

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О том, кто будет руководить командой в следующем сезоне

— Контракт с Евгением Горевым закончился ещё 30 апреля. На сегодня новый контракт ни с каким специалистом не заключён. Ситуация простая: нет до конца понимания структуры проведения чемпионата России в Суперлиге в сезоне 2022/23. Мы не знаем, сколько будет команд, сколько игр в сезоне. Есть предварительный регламент, но он не утверждён. Тренера будем подписывать, когда появится ясность. Переговоры с Евгением Васильевичем должны состояться. Конечно, нам хочется с ним работать дальше, потому что он наш, и потому что он классный тренер. Однако он очень хорошо себя зарекомендовал, но если сложится ситуация, что Евгению Васильевичу предложат такой контракт, на который я не смогу ответить, то буду рад, если он окажется в более статусном клубе с более высокой зарплатой.

Как будет формироваться команда

— Хотелось бы сделать акцент на том, что независимо от бюджета на сезон планируем привлекать в команду ярких ребят из СШОР «АлтайБаскет» 2004 года рождения. Если игроков с алтайской пропиской у меня будет пять-шесть на весь состав, то это очень хорошо. Желательно, чтобы костяк команды составили игроки в возрасте до 25 лет. Можно взять два-три человека с большим опытом на роль «дядек». Однако как будет на самом деле, не знаю. Важно определиться с кандидатурой главного тренера.