За кого болеть на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре без сборной России

Чемпионат мира 2022 в Катаре начнётся в воскресенье, 20 ноября. Сборной России на мундиале не будет — команду исключили из турнира на стадии стыковых матчей из-за начавшейся спецоперации на Украине. При этом чемпионат в России покажут, любители футбола смогут болеть за какую-нибудь другую из сборных участниц турнира. Amic.ru собрал сборные, которые можно поддержать на первенстве.

За фаворитов

Один из возможных вариантов — поболеть за кого-то из фаворитов турнира. Традиционно главными претендентами на кубок являются сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Испании, Германии, Испании и Португалии. В возможные победители также записывают голландцев, бельгийцев и англичан. Именно эти команды, считают букмекеры, имеют наибольшие шансы на кубок. Обычно в списки традиционных фаворитов попадают и итальянцы, но в этом году на чемпионат мира они не прошли.

Самой титулованной командой ЧМ являются бразильцы, при этом последний раз кубок они получали в 2002 году и давно уже хотят его вернуть, так что можно поддержать их. Германия прошлый чемпионат мира 2018 года также провалила, не выйдя из группы, и намерена вернуться на олимп. Среди фаворитов выделяются Аргентина и Португалия, чьи звёзды Лионель Месси и Криштиану Роналду, скорее всего, проведут свой последний чемпионат мира. Так что если вы фанат Месси или Роналду, то знаете, какую сборную поддержать.

За «тёмных» лошадок

Если сборные-фавориты вам надоели, то можно поболеть за «тёмных лошадок» турнира. «Спорт-экспресс» называет среди них команды Хорватии, Уругвая, Швейцарии, США, Польши, Дании и Южной Кореи. Часть из них уже имели успехи на мундиалях. На прошлом чемпионате мира в 2018 году Хорватия играла в финале, Уругвай попал в полуфинал на ЧМ-2010, а Южная Корея — на ЧМ-2002. Удивить могут и сборные Мексики, Японии, Уэльса и Эквадора. Последняя команда в квалификации чемпионата мира оставила за спиной сборные Чили и Колумбии, больше Эквадора в отборе забили только бразильцы, так что к Эквадору явно стоит присмотреться.

Футбольный болельщик / Фото: unsplash.com

За аутсайдеров

Можно поболеть и за сборные-аутсайдеры. Как показывает история чемпионатов мира, они периодически прыгают выше головы. Это сборные Катара, Саудовской Аравии, Туниса, Коста-Рики, Камеруна, Ганы и Австралии. Среди них можно выделить Коста-Рику, которая в 2014-м году пробивалась в четвертьфинал, Гану (она была четвертьфиналистом в 2010-м) и Австралию (проходила в 1/8 финала в 2006 году).

За «друзей»

Если выбирать сборную по политическим предпочтениям, то можно поддержать ещё одну «тёмную лошадку» турнира — сборную Сербии. Эта страна не вводила санкций против России и часто выступает на стороне РФ. Кроме того, у сербов с русскими одна и та же религия, похожий флаг и прочные исторические связи. По этим причинам Россотрудничество предложило россиянам поддержать сборную Сербии на чемпионате мира. Сербы играют в группе с бразильцами, швейцарцами и камерунцами. По мнению букмекеров, главным матчем за выход из этой группы станет матч сербов со швейцарцами 2 декабря.

Если вас чем-то не устраивают сербы, то можно поболеть за другую дружественную России сборную — иранскую. Она будет играть в группе с Англией, США и Уэльсом. Правда, букмекеры практически не дают Ирану шансов на выход из группы.

За представителей РПЛ

В этом году на чемпионат мира поедет рекордно мало представителей Российской футбольной премьер-лиги. Их всего двое — это Деян Ловрен из санкт-петербургского «Зенита», который будет выступать за сборную Хорватии, и Муми Нгамалё из московского «Динамо», который сыграет за сборную Камеруна.

Ловрен — основной игрок своей сборной, а вот Нгамалё, вероятно, будет лишь выходить на замену — его не вызывали на стыковые матчи Камеруна к ЧМ. Согласно данным букмекерам, шансы хорватов на выход в плей-офф выше, чем у Камеруна. Если первые являются лидерами своей группы, то вторые — аутсайдерами.

Футбольный матч / Фото: unsplash.com

За красивый футбол

Ну и последний вариант — в отсутствии России не поддерживать никого и просто болеть за красивый футбол. Благо, уже на групповом этапе будет несколько «громких» матчей. Друг с другом сыграют Германия и Испания, Бельгия и Хорватия, Португалия и Уругвай, Франция и Дания. Группы на чемпионате мира 2022 такие:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

После группового этапа в плей-офф начнутся матчи на выбывание, которые часто являются очень зрелищными.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдёт с 20 ноября до 18 декабря в Катаре. В нём участвует 32 команды. Впервые в истории чемпионат мира состоится в ноябре-декабре. Это связано с сильной летней жарой в Катаре, при которой спортсменам физически сложно играть.

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